У Вашингтоні закрився 75-й саміт блоку НАТО

У Вашингтоні закрився 75-й саміт військового блоку НАТО.

Після завершення саміту виступив президент Сполучених Штатів з короткою заявою. Він наголосив, що зусилля союзників “об'єднані”, і вони не дозволять Росії перемогти Україну.

Американський лідер надав слово українському лідеру Володимиру Зеленському, але обмовився, сказавши ім'я "Володимир Путін”. Байден швидко виправився.

Зеленський подякував союзникам за допомогу, назвавши системи ППО, винищувачі F-16 та необхідні Україні кошти. Зеленський оцінив підписану 13 червня угоду про безпеку між США та Україною як “історичну”.

Рада Україна-НАТО ухвалила рішення за підсумками засідання на найвищому рівні, яке відбулося перед завершенням саміту НАТО, пише Радіо Свобода. У заяві учасники саміту наголосили, що майбутнє України ‒ в Альянсі, а Україна "стає все більш оперативно сумісною та політично інтегрованою в союз НАТО".