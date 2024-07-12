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У Норвезькому морі зіткнулись російські корабель та модернізований глибоководний апарат, ‒ ГУР

Інцидент стався 1 липня.

У Норвезькому морі зіткнулись російські корабель та модернізований глибоководний апарат, ‒ ГУР

Під час випробувань в акваторії Норвезького моря зазнав пошкоджень модернізований російський глибоководний апарат “АС-36”.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Інцидент стався 1 липня 2024 року. 

“Модернізація апарата відбувалось у Санкт-Петербурзі на потужностях “Канонерського судноремонтного заводу” з 2017 року. Носієм “АС-36” став рятувальний корабель північного флоту РФ “Міхаіл рудніцкій””, ‒ йдеться у повідомленні.

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У момент спуску глибоководного апарата на воду екіпаж корабля не впорався з керуванням, що призвело до зіткнення корпусів судна та “АС-36”. 

Унаслідок інциденту російський глибоководний апарат зазнав пошкоджень, які не дозволяють продовжувати випробування. Нині росіяни проводять оцінку збитків та часу, необхідного для ремонту “АС-36”.

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