У Норвезькому морі зіткнулись російські корабель та модернізований глибоководний апарат, ‒ ГУР

Під час випробувань в акваторії Норвезького моря зазнав пошкоджень модернізований російський глибоководний апарат “АС-36”.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Інцидент стався 1 липня 2024 року.

“Модернізація апарата відбувалось у Санкт-Петербурзі на потужностях “Канонерського судноремонтного заводу” з 2017 року. Носієм “АС-36” став рятувальний корабель північного флоту РФ “Міхаіл рудніцкій””, ‒ йдеться у повідомленні.

У момент спуску глибоководного апарата на воду екіпаж корабля не впорався з керуванням, що призвело до зіткнення корпусів судна та “АС-36”.

Унаслідок інциденту російський глибоководний апарат зазнав пошкоджень, які не дозволяють продовжувати випробування. Нині росіяни проводять оцінку збитків та часу, необхідного для ремонту “АС-36”.