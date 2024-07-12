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CNN: Кінець президентської кампанії Байдена - вирішене питання для демократів

До когорти скептиків, ймовірно, може доєднатися навіть Барак Обама.

CNN: Кінець президентської кампанії Байдена - вирішене питання для демократів
Барак Обама та Джо Байден
Фото: EPA/UPG

За ексклюзивною інформацією видання CNN, почесна спікерка Конгресу Ненсі Пелосі та колишній президент США Барак Обама провели розмову щодо перевиборчої кампанії Джо Байдена, у якій висловили сумнів щодо шансів чинного глави держави перемогти у листопаді Дональда Трампа.

Члени Демократичної партії, з якими поспілкувалися журналісти, стверджують, що виведення Байдена із передвиборчих перегонів - це практично вирішена справа, і питання полягає тільки в тому, як це буде зроблено. 

Великі надії у політсилі покладають саме на Обаму та Пелосі, які могли б вплинути на господаря Білого дому. Ані лідер більшості у Сенаті Чак Шумер, ані очільник демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс не мають з боку Байдена відповідного рівня довіри. 

Проте колишній президент поки обрав тактику мінімального втручання: на зустрічах із "антибайденівськими" демократами він більше слухає, ніж говорить, і не поспішає робити важливі кроки. У партії припускають, що Обама досі сподівається на те, що рішення піти Байден ухвалить самостійно - хоча це малоймовірно. 

Що ж до Пелосі, то вона публічно закликала однопартійців не робити різких заяв під час саміту НАТО у Вашингтоні - що стало прозорим натяком на те, що намір Байдена залишатися кандидатом вона не розглядає як остаточний.

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