CNN: Кінець президентської кампанії Байдена - вирішене питання для демократів

За ексклюзивною інформацією видання CNN, почесна спікерка Конгресу Ненсі Пелосі та колишній президент США Барак Обама провели розмову щодо перевиборчої кампанії Джо Байдена, у якій висловили сумнів щодо шансів чинного глави держави перемогти у листопаді Дональда Трампа.

Члени Демократичної партії, з якими поспілкувалися журналісти, стверджують, що виведення Байдена із передвиборчих перегонів - це практично вирішена справа, і питання полягає тільки в тому, як це буде зроблено.

Великі надії у політсилі покладають саме на Обаму та Пелосі, які могли б вплинути на господаря Білого дому. Ані лідер більшості у Сенаті Чак Шумер, ані очільник демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс не мають з боку Байдена відповідного рівня довіри.

Проте колишній президент поки обрав тактику мінімального втручання: на зустрічах із "антибайденівськими" демократами він більше слухає, ніж говорить, і не поспішає робити важливі кроки. У партії припускають, що Обама досі сподівається на те, що рішення піти Байден ухвалить самостійно - хоча це малоймовірно.

Що ж до Пелосі, то вона публічно закликала однопартійців не робити різких заяв під час саміту НАТО у Вашингтоні - що стало прозорим натяком на те, що намір Байдена залишатися кандидатом вона не розглядає як остаточний.