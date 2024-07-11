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Гендиректору Rheinmetall Німеччина забезпечила найвищий рівень захисту, - ЗМІ

Це сталось після того, як стало відомо про спробу Росії ліквідувати Паппергера.

Гендиректору Rheinmetall Німеччина забезпечила найвищий рівень захисту, - ЗМІ
Президент Володимир Зеленський і голова правління концерну Rheinmetall AG Армін Паппергер
Фото: ОПУ

Німеччина забезпечила захист генеральному директору концерну Rheinmetall Арміну Паппергеру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.

Паппергер заявив, що уряд Німеччини забезпечив "високий рівень безпеки навколо моєї персони". 

Втім, гендиректор концерну не підтвердив і не спростував повідомлень про спробу замаху на нього. Він зазначив, що "CNN не просто в небо дивиться".

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Водночас, знайоме з безпекою Паппергера джерела повідомило, що заходи безпеки персони очільника Rheinmetall перебувають "на найвищому рівні", подібно до захисту канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Крім того, два дипломати НАТО підтвердили FT інформацію про зірваний замах Росії на життя Паппергера. 

  • Росія планувала вбити гендиректора оборонного концерну Rheinmetall, однак цьому завадили США і Німеччина.
  • Ця змова була однією із серії планів РФ щодо ліквідації керівників підприємств оборонної промисловості по всій Європі, які підтримували військові зусилля України.
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