Гендиректору Rheinmetall Німеччина забезпечила найвищий рівень захисту, - ЗМІ

Це сталось після того, як стало відомо про спробу Росії ліквідувати Паппергера.

Німеччина забезпечила захист генеральному директору концерну Rheinmetall Арміну Паппергеру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.

Паппергер заявив, що уряд Німеччини забезпечив "високий рівень безпеки навколо моєї персони".

Втім, гендиректор концерну не підтвердив і не спростував повідомлень про спробу замаху на нього. Він зазначив, що "CNN не просто в небо дивиться".

Водночас, знайоме з безпекою Паппергера джерела повідомило, що заходи безпеки персони очільника Rheinmetall перебувають "на найвищому рівні", подібно до захисту канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Крім того, два дипломати НАТО підтвердили FT інформацію про зірваний замах Росії на життя Паппергера.