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Байден представить новий договір, що об'єднує підписантів безпекових угод з Україною

Після того як війна закінчиться, всі країни, які підписали Ukraine Compact, і далі підтримуватимуть Україну, як роблять це зараз.

Байден представить новий договір, що об'єднує підписантів безпекових угод з Україною
Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Президент США Джозеф Байден представить новий Договір щодо України (Ukraine Compact), який об'єднає понад 20 держав, що підписали двосторонні безпекові угоди з Києвом.

Про це заявив радник з питань національної безпеки президента США Джейкоб Салліван, передає "Інтерфакс-Україна".

"І за кілька годин ми знову увійдемо в історію. Президент Байден збере понад 20 світових лідерів, які також підписали свої двосторонні безпекові угоди, щоб запустити Ukraine Compact. Цей договір об'єднує всі ці країни і ясно дає зрозуміти, що ми і далі підтримуватимемо Україну в цій боротьбі, а також допоможемо нарощувати її сили, щоб вона могла надійно стримувати й захищатися від майбутньої агресії", - повідомив Салліван на NATO Public Forum у Вашингтоні, де відбувається саміт НАТО.

За його словами, після того як війна РФ проти України закінчиться, всі країни, які підписали Ukraine Compact, і далі підтримуватимуть Україну, як роблять це зараз.

За інформацією ОПУ, загалом Україна підписала вже 23 двосторонні безпекові угоди: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою, Польщею, Люксембургом та Румунією.

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