Собор був заснований у XII столітті. Тут коронували та ховали нормандських герцогів.

У Франції горить шпиль Руанського собору, повідомляють місцеві медіа.

Там велися будівельні роботи. Причина пожежі наразі невідома. Відвідувачів із собору евакуювали.

Мер Руана заявив, що мобілізовані всі державні ресурси. Пожежу гасять десятки пожежників.

Відомо, що роботи на шпилі є заключним етапом комплексної реставрації, яка триває вже майже 10 років.

Оновлено. Пізніше місцеві медіа повідомили, що пожежу ліквідовано.

Руанський готичний собор у місті Руан є кафедральним собором архієпископа Руана та Нормандії, місце коронації та поховання нормандських герцогів. Належить до числа пам'яток національної спадщини Франції. З 1876 до 1880 року був найвищою будівлею світу (151 метр), поступившись цим титулом Кельнському собору.

Нагадаємо, 15 квітня 2019 в результаті пожежі у соборі Паризької Богоматері обвалилися шпиль і частина покрівлі.