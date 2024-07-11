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Макрон хоче бачити у парламенті "коаліцію республіканських цінностей"

Президент Франції порушив режим мовчання після дострокових виборів.

Макрон хоче бачити у парламенті "коаліцію республіканських цінностей"
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Емманюель Макрон вперше після оголошення результатів дострокових парламентських виборів у Франції прокоментував ситуацію щодо відсутності у жодної з обраних політичних сил більшості.

За повідомленням Reuters, президент закликав партії "з республіканськими цінностями" до створення коаліції. Таким чином Макрон сподівається затвердити нового прем'єр-міністра за поданням об'єднаної групи депутатів, до якої не входитимуть ультраправі чи ультраліві.

"Покладаємося на здатність політичних лідерів продемонструвати здоровий глузд, узгодженість та спокій в інтересах країни", - заявив глава держави, наголосивши, що враховуватиме ці принципи, даючи згоду на формування нового уряду.

Згідно з традицією, президент Франції зазвичай надає право обрати прем'єр-міністра партії, що перемогла на виборах. Проте конституція країни не містить відповідного зобов'язання, чим Макрон може скористатися. Лівий "Новий популярний фронт", що набрав найбільше голосів, наполягає на тому, що главі держави доведеться змиритися з їхньою кандидатурою, коли вона буде погоджена.

  

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