В лютому наступного року країни Балтії від'єднаються від енергосистеми РФ та Білорусі

Підготовка до синхронізації Балтійської електроенергетичної системи йде згідно з планом.

Країни Балтії повністю готові до синхронізації з електромережею континентальної Європи в лютому 2025 року.

Про це повідомила пресслужба Міненергетики Литви.

Міністри енергетики Литви, Латвії та Естонії констатували, що підготовка до синхронізації Балтійської електроенергетичної системи йде згідно з планом.

“Найближчими тижнями Балтійські оператори систем передачі проінформують інші сторони про своє спільне рішення не продовжувати контракт BRELL і вийти з системи UPS”, - повідомили в пресслужбі міністерства.

Після цього країни Балтії проведуть ізольоване робоче випробування системи та синхронізацію з мережами континентальної Європи в лютому 2025 року.

Відповідні документи були підписані прем'єр-міністрами країн Балтії та TSO рік тому.