В лютому наступного року країни Балтії від'єднаються від енергосистеми РФ та Білорусі

Країни Балтії повністю готові до синхронізації з електромережею континентальної Європи в лютому 2025 року.
Про це повідомила пресслужба Міненергетики Литви.
Міністри енергетики Литви, Латвії та Естонії констатували, що підготовка до синхронізації Балтійської електроенергетичної системи йде згідно з планом.
“Найближчими тижнями Балтійські оператори систем передачі проінформують інші сторони про своє спільне рішення не продовжувати контракт BRELL і вийти з системи UPS”, - повідомили в пресслужбі міністерства.
Після цього країни Балтії проведуть ізольоване робоче випробування системи та синхронізацію з мережами континентальної Європи в лютому 2025 року.
Відповідні документи були підписані прем'єр-міністрами країн Балтії та TSO рік тому.