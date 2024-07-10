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В лютому наступного року країни Балтії від'єднаються від енергосистеми РФ та Білорусі

Підготовка до синхронізації Балтійської електроенергетичної системи йде згідно з планом. 

В лютому наступного року країни Балтії від'єднаються від енергосистеми РФ та Білорусі
Міністри енергетики Литви, Латвії та Естонії
Фото: Пресслужба Міненергетики Литви

Країни Балтії повністю готові до синхронізації з електромережею континентальної Європи в лютому 2025 року.

Про це повідомила пресслужба Міненергетики Литви.

Міністри енергетики Литви, Латвії та Естонії констатували, що підготовка до синхронізації Балтійської електроенергетичної системи йде згідно з планом. 

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“Найближчими тижнями Балтійські оператори систем передачі проінформують інші сторони про своє спільне рішення не продовжувати контракт BRELL і вийти з системи UPS”, - повідомили в пресслужбі міністерства. 

Після цього країни Балтії проведуть ізольоване робоче випробування системи та синхронізацію з мережами континентальної Європи в лютому 2025 року.

Відповідні документи були підписані прем'єр-міністрами країн Балтії та TSO рік тому.

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