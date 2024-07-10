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В Генштабі Польщі заговорили про підготовку до повномасштабного конфлікту

Польща збільшує кількість військ на кордоні з Росією та Білоруссю.

В Генштабі Польщі заговорили про підготовку до повномасштабного конфлікту
Американсько-польські військові навчання на полігоні поблизу міста Дравсько-Поморське на півночі Польщі
Фото: ispc.org.ua

Польщі необхідно підготувати свою армію до повномасштабного конфлікту, — заявив начальник штабу Збройних Сил країни Вєслав Кукула, повідомляє Reuters.  

Агентство зазначає, що заява командувача пролунала на фоні того, як Польща збільшує кількість військ на кордоні з Росією та Білоруссю, адже відносини між двома країнами різко погіршилися після того, як РФ розпочала повномасштабну війну проти України.

"Сьогодні ми повинні підготувати наші сили до повномасштабного конфлікту, а не до конфлікту асиметричного типу… Це змушує нас знаходити хороший баланс між прикордонною місією та збереженням інтенсивності підготовки в армії", — заявив Кукула.

Також у відповідь на вторгнення Росії в Україну Варшава збільшила витрати на оборону до понад 4% свого ВВП.

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