В Генштабі Польщі заговорили про підготовку до повномасштабного конфлікту

Польщі необхідно підготувати свою армію до повномасштабного конфлікту, — заявив начальник штабу Збройних Сил країни Вєслав Кукула, повідомляє Reuters.
Агентство зазначає, що заява командувача пролунала на фоні того, як Польща збільшує кількість військ на кордоні з Росією та Білоруссю, адже відносини між двома країнами різко погіршилися після того, як РФ розпочала повномасштабну війну проти України.
"Сьогодні ми повинні підготувати наші сили до повномасштабного конфлікту, а не до конфлікту асиметричного типу… Це змушує нас знаходити хороший баланс між прикордонною місією та збереженням інтенсивності підготовки в армії", — заявив Кукула.
Також у відповідь на вторгнення Росії в Україну Варшава збільшила витрати на оборону до понад 4% свого ВВП.
- Раніше польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський повідомив, що Польща розмірковує над закриттям прикордонних переходів на кордоні з Білоруссю.
- Через декілька днів Польща посилила кордон з Білоруссю військовою жандармерією. Вони здійснюватимуть патрулювання і контролюватимуть ситуацію з перетином кордону.