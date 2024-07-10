Італія збільшить військову допомогу Україні до $1,7 мільярда на наступний рік

Італія збільшить військову допомогу Україні до 1,7 мільярда євро на 2025 рік, що стане часткою країни-члена НАТО від $40 млрд допомоги Альянсу для України.

Про це пише видання Corriere della Sera.

$20 мільярдів завдяки прямій військовій допомозі нададуть США, іншу частку нададуть європейські держави-члени Альянсу.

Як зазначає видання, Мелоні підпише остаточну декларацію, в якій Італія зобов'язується виконати свою частину: 1,7 мільярда доларів військової допомоги Україні.

До слова з 2022 року Рим обіцяв перераховувати Києву близько 1,2 мільярда євро щороку.

Раніше повідомлялось, що Італія, ймовірно, надішле другу систему ППО SAMP/T в Україну у відповідь на прохання Києва посилити ППО для відбиття російських ракетних атак.