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Італія збільшить військову допомогу Україні до $1,7 мільярда на наступний рік

$1,7 мільярда — італійська частка 40-мільярдної допомоги Україні, яку обіцяють Києву союзники НАТО.

Італія збільшить військову допомогу Україні до $1,7 мільярда на наступний рік
Фото: EPA/UPG

Італія збільшить військову допомогу Україні до 1,7 мільярда євро на 2025 рік, що стане часткою країни-члена НАТО від $40 млрд допомоги Альянсу для України.

Про це пише видання Corriere della Sera.

$20 мільярдів завдяки прямій військовій допомозі нададуть США, іншу частку нададуть європейські держави-члени Альянсу.

Як зазначає видання, Мелоні підпише остаточну декларацію, в якій Італія зобов'язується виконати свою частину: 1,7 мільярда доларів військової допомоги Україні. 

До слова з 2022 року Рим обіцяв перераховувати Києву близько 1,2 мільярда євро щороку.

Раніше повідомлялось, що Італія, ймовірно, надішле другу систему ППО SAMP/T в Україну у відповідь на прохання Києва посилити ППО для відбиття російських ракетних атак.

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