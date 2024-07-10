Працівники Samsung у Південній Кореї заявили про безстроковий страйк

Акцію оголосили після того, як компанія анонсувала значне скорочення операційної діяльності у другому кварталі року.

Профспілка, що представляє інтереси працівників Samsung Electronics у Південній Кореї, продовжила раніше оголошений триденний страйк на “невизначений час”.

Про це пише Німецька хвиля.

Трудова акція є наймасштабнішою в історії техногіганта. Її оголосили після того, як компанія анонсувала значне скорочення операційної діяльності у другому кварталі року.

Національний союз електроніки Samsung (NSEU) заявив, що вирішив продовжити страйк, оскільки керівництво не виявило бажання вести переговори.

“(Ми) оголошуємо другий безстроковий загальний страйк з 10 липня, дізнавшись, що керівництво не бажає говорити”, – йдеться в заяві.

Профспілчани повідомили, що переглянули вимоги, включивши у них підвищення базової зарплати на 3,5% і вихідний день з нагоди заснування спілки. Раніше компанія запропонувала збільшення зарплатні на 3%.

NSEU налічує близько 30 000 членів, що становить майже чверть південнокорейської робочої сили Samsung. У страйку наразі взяли участь понад 5000 співробітників Samsung.