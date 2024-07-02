Південна Корея через 6 років відновила прикордонні артилерійські навчання

Південна Корея відновила військові навчання з бойовою стрільбою на артилерійських полігонах поблизу кордону з КНДР ‒ вперше за шість років, пише Korea Times.

Навчання відбуваються після призупинення дії міжкорейського пакту про зниження напруженості, який обмежував їх проведення.

Стрільбища проводять у межах 5 кілометрів від військової демаркаційної лінії в межах демілітаризованої зони, що розділяє дві Кореї. Війська випустили близько 140 снарядів із самохідних гаубиць K9 і K105A1.

“Тренування зі стрільб… були зосереджені на зміцненні готовності артилерії та можливостей реагування в разі ворожих провокацій”, ‒ повідомили військові.

Надалі армія регулярно проводитиме артилерійські навчання та тренування маневрених підрозділів у прикордонних районах.

4 червня Південна Корея повністю призупинила міжкорейську військову угоду 2018 року. Це дозволило Сеулу відновити навчання для зміцнення передової оборони. Раніше артилерійські і морські навчання, а також польові маневри військ були заборонені через створення в цьому районі сухопутних і морських буферних зон. Біля кордону також визначили заборонені для польотів зони, щоб запобігти випадковим зіткненням літаків.

Минулого тижня Корпус морської піхоти відновив вперше за сім років на островах поблизу західного міжкорейського морського кордону повномасштабні бойові навчання із залученням гаубиць K9 і реактивних систем залпового вогню “Chunmoo”.