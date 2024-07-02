Петицію про імпічмент президента Південної Кореї підписали понад 800 тисяч людей

Для передачі документа на розгляд комітету парламенту було б достатньо і 50 тисяч.

Президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю може загрожувати імпічмент: петиція про відсторонення глави держави з його посади на сайті парламенту набрала аж 811 тисяч підписів.

Як пише Reuters, кількість охочих висловитися проти чинного президента була настільки великою, що сайт не витримав навантаження. Пікова кількість одночасних запитів сягнула 30 тисяч. Спостерігалися проблеми з доступом, за які спікеру Національної асамблеї навіть довелося публічно вибачатися.

Згідно із законом, для передачі петиції на розгляд парламентського комітету було б достатньо і 50 тисяч підписів. Для відставки президента потрібне рішення двох третин від складу законодавчого органу та згода конституційного суду. Опозиційна Демократична партія поки не впевнена, що імпічмент буде винесено на голосування.

Юн Сок Йоля звинувачують у корупції, загостренні ситуації щодо можливої війни із КНДР та нехтуванні здоров'ям громадян через дозвіл Японії скидати в море очищену радіоактивну воду з Фукусімської АЕС.