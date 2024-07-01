Суд у Німеччині підтвердив дозвіл на стеження за ультраправою партією AfD

Внутрішній розвідувальній службі Німеччини в Баварії дозволили стежити за регіональною асоціацією ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” (AfD), яку підозрюють в екстремізмі.
Таке рішення сьогодні схвалив Адміністративний суд Мюнхена, пише Німецька хвиля.
Постанова дозволяє спостереження за групою, використовуючи агентів під прикриттям та перехоплення повідомлень. У своєму рішенні суд відхилив позов проти заходів як необґрунтований.
У ньому зазначено, що тисячі сторінок доказів, зібраних із загальнодоступних джерел, включно зі стенограмами чатів і фрагментами виступів, доводять, що “AfD має антиконституційну спрямованість і що спостереження є обгрунтованим”. Докази варіюються від висловлювань проти іноземців і мусульман до антидемократичні заяви членів AfD та партійних чиновників.
Партія вже програла у двох інстанціях у судах нижчих інстанцій. Голова AfD Стефан Прочка на початку слухання сказав, що не очікує успіху позову в адміністративному суді. Він повідомив, що партія звернеться в інші інстанції, якщо позов буде відхилено.
Управління захисту конституції Баварії, яке відстежує потенційні загрози демократичним цінностям та інститутам Німеччини, у 2022 році оголосило, що розпочне моніторинг партії AfD на державному рівні.
Відомство водночас заявило, що утримається від використання агентів під прикриттям або прослуховування телефонних розмов до остаточного рішення суду.
- На виборах до Європейського парламенту 9 червня ультраправа, антиміграційна “AfD” посіла друге місце в Німеччині, а в п’яти землях на сході країни партія, яка має екстремістські фракції, навіть стала першим.
- Тиждень тому відомий німецький ультраправий політик, провідний член партії “Альтернатива для Німеччини” (AfD) Бйорн Гьоке вдруге постав перед судом за обвинуваченням у свідомому використанні нацистського гасла на політичному заході.