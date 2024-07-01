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За останню добу в Україні на воді загинуло 19 людей, з них четверо дітей

На Прикарпатті потонув 14-річний хлопець, а на Львівщині – ще двоє підлітків.

За останню добу в Україні на воді загинуло 19 людей, з них четверо дітей

За останню добу в Україні на воді загинуло 19 людей, з них – 4 дітей. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, на Прикарпатті під час відпочинку на водоймі з поля зору зникла дитина. Трагедія сталася на річці Бистриця Надвірнянська у селі Вовчинець Івано-Франківської територіальної громади.

Водолази ДСНС декілька годин шукали тіло хлопчини 2010 року народження, під час роботи використовували безпілотник.

На Львівщині у селі Ясниська Яворівського району, на місцевому кар’єрі, пірнули та не виплили двоє підлітків 2006 та 2007 років народження. Пізно ввечері рятувальники знайшли тіло одного хлопця та передали поліції. Пошуки іншого продовжаться сьогодні.

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  • У червні на водних об’єктах потонув 181 дорослий громадянин і 35 – дітей.
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