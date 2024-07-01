У РФ повідомили про атаку дронів на військову частину, вона загорілася

У місті Торопець Тверської області Росії через атаку безпілотників загорілася військова частина 54169.

Як повідомляють російські телеграм-канали, удар здійснили 2 дрони. Обидва безпілотники вибухнули, на території військової частини виникла пожежа. Про постраждалих нічого невідомо.

Влада регіону і міноборони РФ цей випадок ніяк не коментують, але повідомили про начебто 36 збитих безпілотників над територією Брянської, Курської та Бєлгородської областей.

Раніше цю ж військову частину безпілотник атакував вночі 5 травня. Тоді дрон теж упав на території, виникла пожежа.