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У РФ повідомили про атаку дронів на військову частину, вона загорілася

Військові частину атакували два безпілотники.

У РФ повідомили про атаку дронів на військову частину, вона загорілася

У місті Торопець Тверської області Росії через атаку безпілотників загорілася військова частина  54169.

Як повідомляють російські телеграм-канали, удар здійснили 2 дрони. Обидва безпілотники вибухнули, на території військової частини виникла пожежа. Про постраждалих нічого невідомо.

Влада регіону і міноборони РФ цей випадок ніяк не коментують, але повідомили про начебто 36 збитих безпілотників над територією Брянської, Курської  та Бєлгородської областей.

Раніше цю ж військову частину безпілотник атакував вночі 5 травня. Тоді дрон теж упав на території, виникла пожежа.

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