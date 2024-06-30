CNN: через загрозу теракту декілька військових баз США по всій Європі перевели у стан підвищеної бойової готовності

Один із американських чиновників розповів журналістам, що такого рівня загрози не бачили вже "принаймні, 10 років".

Цими вихідними декілька військових баз США по всій Європі перевели у стан підвищеної бойової готовності через побоювання загрози теракту, пише CNN.

Американські чиновники повідомили, що, за припущеннями, терористична атака могла бути націлена на їхній військовий персонал або об'єкти.

За словами офіційних осіб, рівень бойової готовності підвищили, зокрема, для гарнізону армії США у Штутгарті (Німеччина), де розташована штаб-квартира Європейського командування Штатів.

Рівень захисту сил "Чарлі" застосовують, коли відбувається інцидент або отримані розвіддані, які вказують на ймовірність будь-якої терористичної акції або нападу на персонал чи об'єкти".

Один із американських чиновників, який перебуває на базі в Європі, повідомив журналістам, що вони не бачили такого рівня загрози вже "принаймні, 10 років".

Представник Європейського командування США Ден Дей відмовився коментувати конкретні рівні захисту сил, але зауважив, що командування "постійно оцінює різні фактори, які впливають на безпеку військової спільноти США за кордоном" і що зберігає пильність.

Європейська влада європейська влада попереджає про потенційну терористичну загрозу на континенті, особливо напередодні Олімпіади в Парижі у липні чемпіонату Європи з футболу у Німеччині.

В обох держава залучили додатково правоохоронців і відстежують імовірні терористичні загрози.