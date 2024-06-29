28 червня графіки погодинних відключень світла застосовуватимуться цілодобово
28 червня графіки погодинних відключень світла застосовуватимуться цілодобово
У Києві стався вибух на трансформаторній підстанції (доповнено)
У Києві стався вибух на трансформаторній підстанції (доповнено)
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
У Києві протестувальники частково заблокували проїзд до Центрального залізничного вокзалу (оновлено)
У Києві протестувальники частково заблокували проїзд до Центрального залізничного вокзалу (оновлено)
ЗМІ: Байден провалив дебати, у Демократичній партії "паніка"
ЗМІ: Байден провалив дебати, у Демократичній партії "паніка"
Буде ще гірше чи вже нема куди? Якими є ризики закону про лікарське самоврядування для всієї країни
Буде ще гірше чи вже нема куди? Якими є ризики закону про лікарське самоврядування для всієї країни
Джо Байден та Дональд Трамп провели перші президентські теледебати. Ключові тези
Джо Байден та Дональд Трамп провели перші президентські теледебати. Ключові тези
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Більше ніяких черг з дітьми для довідки в садок і школу: МОЗ спростив правила
Більше ніяких черг з дітьми для довідки в садок і школу: МОЗ спростив правила
ГоловнаСвіт

Євроосоюз пообіцяв Єгипту $7,4 євро для економічних реформ

Компанії блоку підписали понад 20 нових угод з країною Близького Сходу про інвестиції розміром 42 мільярди євро.

Євроосоюз пообіцяв Єгипту $7,4 євро для економічних реформ
Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі
Фото: EPA/UPG

Єгипет отримає від компаній ЄС інвестиції розміром 42 мільярди євро, а також фінансову допомогу з Брюсселя.

Про це заявила очільник Єврокомісії Урсула фон дер Ляєнпише Німецька хвиля.

Фон дер Ляєн повідомила на інвестиційній конференції Єгипет-ЄС у Каїрі, що фірми підписали понад 20 нових угод або меморандумів про взаєморозуміння (MOU) з країною Близького Сходу.

Європейський Союз пообіцяв Єгипту 7,4 мільярда євро фінансової підтримки для його економічних реформ. Сторони підписали угоду на перший мільярд євро.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Європейські чиновники кажуть, що хочуть допомогти Єгипту, який зазнав неодноразових економічних потрясінь через пандемію COVID-19 і високу інфляцію, стати більш стійким, збільшуючи інвестиції та посилюючи приватний сектор.

Очільниця ЄК заявила, що обидва партнери продовжуватимуть працювати разом у таких секторах, як торгівля, енергетика, водопостачання та міграція.

Єгипет також отримав цього року мільярди іноземного фінансування та зобов’язань від Об’єднаних Арабських Еміратів, Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

Грошові вливання послабили тривалу валютну кризу в той час, коли Єгипет намагається впоратися з наслідками воєн у сусідній Смузі Гази та в Судані, на його південному кордоні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies