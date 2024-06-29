Євроосоюз пообіцяв Єгипту $7,4 євро для економічних реформ

Компанії блоку підписали понад 20 нових угод з країною Близького Сходу про інвестиції розміром 42 мільярди євро.

Єгипет отримає від компаній ЄС інвестиції розміром 42 мільярди євро, а також фінансову допомогу з Брюсселя.

Про це заявила очільник Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише Німецька хвиля.

Фон дер Ляєн повідомила на інвестиційній конференції Єгипет-ЄС у Каїрі, що фірми підписали понад 20 нових угод або меморандумів про взаєморозуміння (MOU) з країною Близького Сходу.

Європейський Союз пообіцяв Єгипту 7,4 мільярда євро фінансової підтримки для його економічних реформ. Сторони підписали угоду на перший мільярд євро.

Європейські чиновники кажуть, що хочуть допомогти Єгипту, який зазнав неодноразових економічних потрясінь через пандемію COVID-19 і високу інфляцію, стати більш стійким, збільшуючи інвестиції та посилюючи приватний сектор.

Очільниця ЄК заявила, що обидва партнери продовжуватимуть працювати разом у таких секторах, як торгівля, енергетика, водопостачання та міграція.

Єгипет також отримав цього року мільярди іноземного фінансування та зобов’язань від Об’єднаних Арабських Еміратів, Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

Грошові вливання послабили тривалу валютну кризу в той час, коли Єгипет намагається впоратися з наслідками воєн у сусідній Смузі Гази та в Судані, на його південному кордоні.