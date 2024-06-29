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Мавританці обирають сьогодні президента

За прогнозами переможе чинний очільник країни Мохамед ульд Газуані.

Мавританці обирають сьогодні президента
Чинний президент Мавританії Мохамед ульд Газуані
Фото: EPA/UPG

Мавританці голосують сьогодні на президентських виборах, на яких, як очікується, переможе чинний президент Мохамед ульд Газуані.

Про це пише Reuters.

67-річний Газуані, колишній військовослужбовець, у своїй передвиборчій кампанії пообіцяв політику, сприятливу для інвесторів, щоб стимулювати товарний бум.

В африканській країні з населенням 5 мільйонів людей багато живуть у бідності ‒ попри великі ресурси викопного палива та корисних копалин.

Попередні результати голосування очікуються завтра.

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Обраний на перший термін у 2019 році, Газуані має шість суперників, серед яких активіст проти рабства Бірам Дах Абейд, який посів друге місце в 2019 році з понад 18% голосів.

Голосувати мають право близько 2 мільйонів осіб. Основні питання виборів включали боротьбу з корупцією та створення робочих місць для молоді.

У разі переобрання Газуані пообіцяв побудувати електростанцію, яка працює на природному газі, у рамках морського газового проекту Greater Tortue Ahmeyin (GTA), видобуток на якому має розпочатися до кінця року. Він також пообіцяв інвестувати у відновлювані джерела енергії та розширити видобуток золота, урану та залізняку.

Газуані очолив країну протягом 5 років відносної стабільності на тлі того, що сусіди Мавританії з регіону Сахель, включно з Малі, борються з ісламістськими повстанцями. У низці країн сталися військові перевороти.

Останніми роками Мавританія не фіксувала нападу бойовиків на свою територію, і Газуані, який зараз очолює Африканський союз, пообіцяв впоратися з ісламістськими загрозами.

Відомий активіст Абейд кидає виклик Газуані через питання дотримання прав людини та маргіналізацію чорношкірого африканського населення Мавританії, тоді як Ель Мохтар має прихильників серед консервативних і релігійних виборців.

  • У травні Ураїна відкрила посольство у Мавританії. Під час церемонії відкриття країни обговорили двостороннє співробітництво в торговельно-економічній, енергетичній, сільськогосподарській, гірничодобувній сферах, галузях інформаційно-комунікаційних технологій, культури та освіти.
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