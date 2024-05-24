Україна відкрила посольство у Мавританії

Під час церемонії відкриття країни обговорили двостороннє співробітництво в торговельно-економічній, енергетичній, сільськогосподарській, гірничодобувній сферах, галузях інформаційно-комунікаційних технологій, культури та освіти.

Україна відкрила посольство у Ісламській Республіці Мавританія.

Як йдеться у повідомленні МЗС, 22-23 травня спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх у рамках робочих візитів до країн Північної Африки перебував у місті Нуакшот з метою офіційного відкриття посольства України в Ісламській Республіці Мавританія.

За словами Максима Субха, започаткування діяльності українського дипломатичного представництва у Нуакшоті є свідченням рішучості України активізувати співробітництво з Мавританією як важливим партнером в регіоні Сахель. У ході візиту до Мавританії спецпредставник зустрівся з главою МЗС Мавританії Мохамедом Салемом Ульд Мерзуґом.

Сторони обговорили розвиток політичного діалогу між Києвом та Нуакшотом, а також шляхи активізації та подальшого розвитку двостороннього співробітництва в торговельно-економічній, енергетичній, сільськогосподарській, гірничодобувній сферах, галузях інформаційно-комунікаційних технологій, культури та освіти.

Також спецпредставник передав главі зовнішньополітичного відомства Мавританії особисте запрошення офіційного візиту до України від міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Фото: МЗС України Відкриття українського посольства у Мавританії

Фото: МЗС Спецпредставник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх

Крім іншого, однією з основних тем зустрічі стало обговорення важливості участі Мавританії у Глобальному саміті миру у Швейцарії 15-16 червня на рівні президента, який з лютого поточного року очолює Африканський Союз.

У свою чергу, Мохамед Салем Ульд Мерзуґ подякував уряду України за надану на початку травня за сприяння міжнародних донорів через механізми Всесвітньої продовольчої програми першу партію гуманітарної допомоги в обсязі 425 тонн зернових.

Також Мерзуґ висловив принципову позицію своєї держави, яка полягає у безумовному дотриманні положень Статуту ООН та норм міжнародного права, у тому числі повазі до суверенітету, територіальної цілісності і непорушності кордонів країн.

Під час свого перебування в Нуакшоті Максим Субх також зустрівся з президентом Національної Асамблеї Мавританії Мохамедом Ульд Бамба Мегеттом. Обговорили можливості активізації міжпарламентських контактів по лінії керівництва парламентів, а також перспективи створення депутатських груп дружби у Верховній Раді України та Національній Асамблеї Мавританії.

Максим Субх запросив очільника парламенту Мавританії приєднатися до парламентського виміру Кримської платформи, а також закликав визнати Голодомор 1932-1933 рр. геноцидом українського народу.