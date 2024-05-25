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Єнс Столтенберг пропонує дозволити атакувати російську територію західною зброєю

Водночас генсек НАТО проти того, щоб країни Альянсу збивали російські ракети і безпілотники, націлені на Україну. 

Єнс Столтенберг пропонує дозволити атакувати російську територію західною зброєю
Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників, які постачають зброю в Україну, скасувати заборону на її використання для ударів по військових цілях у Росії.

Про це повідомляє The Economist.

“Настав час, щоб союзники подумали, чи варто їм скасувати деякі обмеження, які вони наклали на використання зброї, яку вони пожертвували Україні. Особливо зараз, коли багато бойових дій точаться в Харкові, поблизу кордону, заборонити Україні можливість використовувати цю зброю проти законних військових цілей на території Росії, ускладнює їм захист себе”, - сказав Столтенберг. 

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Він зауважив, що українці змушені атакувати цілі на території Росії власними безпілотниками, корисність яких обмежена.

“Ми повинні пам’ятати, що це таке. Це загарбницька війна Росії проти України. Україна має право захищатися. І це включає нанесення ударів по цілях на території Росії”, - наголосив Столтенберг.

Втм, генсек НАТО відкинув ідею свого попередника Андерса Фог Расмуссена, який пропонував дозволити країнам НАТО у Східній Європі використовувати засоби протиповітряної оборони наземного базування для збивання російських ракет і безпілотників, націлених на Україну.

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