Росіяни атакували 12 громад Сумщини

Сьогодні, 24 травня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 31 обстріл Сумської області, під час яких пролунало 204 вибухи.

Білопільську громаду окупанти атакували дронами та артилерією.

Також дроном та мінометами росіяни атакували Есманьськ громаду.

По Великописарівській, Миропільській та Краснопільській громадам російські військові били з мінометів та артилерією.

З мінометів росіяни обстріляли Юнаківську, Хотінську та Середино-Будську громади, а з артилерії - Новослобідську та Шалигинську.

Річківську громаду військові РФ атакували дроном, а Зноб-Новгородську - з РСЗВ “Град”.