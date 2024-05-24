Генштаб ЗСУ: Росіяни докладають максимум зусиль, щоб прорвати українську оборону

Від початку доби 24 травня кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 77. Російські окупанти докладають максимум зусиль, щоб прорвати оборону українців, але сточують у цих спробах свій наступальних потенціал.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Станом на 19.30 відомо, що українська авіація протягом дня уразила 16 районів зосередження особового складу російських окупантів. Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, два об'єкти інфраструктури та здійснили віддалене мінування одного району.

На Харківському напрямку ворог 12 разів намагався потіснити українські підрозділи із займаних позицій. Три штурмові дії тривають. Ситуація в районі Вовчанська напружена, але контрольована Силами оборони. Російська армія сьогодні скерувала на місто вже вісім керованих авіабомб. Ще двома КАБами противник бив по району Білого Колодязя, одного авіаудару завдав по Малій Данилівці.

На Куп’янському продовжуються шість бойових зіткнень із 18 з початку дня.

На Краматорському на даний час відбувається один бій. Загалом за сьогодні тут відбулося 12 бойових зіткнень. Втрати російських загарбників на Краматорському напрямку від початку доби становлять 25 осіб убитими й пораненими, а також шість одиниць озброєння та військової техніки; було знищено один автомобіль окупантів, уражено гармату, наземну станцію керування дронами, два авто та одну одиницю спецтехніки.

На Покровському наразі відбулося вже 14 бойових зіткнень. Противник за підтримки авіації намагається спрямувати основні штурмові зусилля в районі населених пунктів Новоолександрівка та Новоселівка Перша. Ситуація контрольована нашими воїнами.