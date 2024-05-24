Росія масовано атакувала Харків та область. Є загиблі і поранені, пошкоджено підприємства (оновлено)
Росія масовано атакувала Харків та область. Є загиблі і поранені, пошкоджено підприємства (оновлено)
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
Верховна Рада призначила суддею Конституційного суду проректора Львівського університету
Верховна Рада призначила суддею Конституційного суду проректора Львівського університету
В очікуванні F-16. Ракети-приманки АDM-160 MALD на українських МіГ-29
В очікуванні F-16. Ракети-приманки АDM-160 MALD на українських МіГ-29
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
У Львові відбувся Форум російської опозиції. Садовий відреагував
У Львові відбувся Форум російської опозиції. Садовий відреагував
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
ГоловнаСуспільствоЖиття

Росія тримає в неволі понад 400 українських жінок

На численні звернення з вимогою їх повернути російська сторона відповідає мовчанням.

Росія тримає в неволі понад 400 українських жінок
Полонені
Фото: Коордштаб з питань поводження з військовополоненими

У російській неволі на сьогодні перебувають 403 українські жінки, багато з них - незаконно утримувані цивільні.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що в неволі є жінки, доля яких невідома з 2014 року, зникли безвісти.

"На численні звернення з вимогою повернути жінок російська сторона відповідає мовчанням та ігнорує всі звернення", - йдеться в повідомленні.

Координаційний штаб наголошує, що умови утримання українських жінок у російській неволі не відповідають Третій Женевській конвенції про поводження з військовополоненими. Звільнені з полону жінки розповідають про приниження, негуманні умови утримання, недостатнє харчування, неможливість отримати кваліфіковану медичну допомогу та зв'язатися з рідними.

Також росіяни продовжують забороняти представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста доступ до місць утримання полонених і цивільних, яких у Росії та на тимчасово окупованих територіях налічують понад 100.

"Українська сторона неодноразово пропонувала Росії звільнити жінок першочергово, проте представники РФ займаються маніпуляціями, зокрема оприлюдненням різних списків, але за всім цим криється небажання продовжувати обміни", - йдеться в повідомленні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies