Росія тримає в неволі понад 400 українських жінок

На численні звернення з вимогою їх повернути російська сторона відповідає мовчанням.

Фото: Коордштаб з питань поводження з військовополоненими

У російській неволі на сьогодні перебувають 403 українські жінки, багато з них - незаконно утримувані цивільні.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що в неволі є жінки, доля яких невідома з 2014 року, зникли безвісти.

"На численні звернення з вимогою повернути жінок російська сторона відповідає мовчанням та ігнорує всі звернення", - йдеться в повідомленні.

Координаційний штаб наголошує, що умови утримання українських жінок у російській неволі не відповідають Третій Женевській конвенції про поводження з військовополоненими. Звільнені з полону жінки розповідають про приниження, негуманні умови утримання, недостатнє харчування, неможливість отримати кваліфіковану медичну допомогу та зв'язатися з рідними.

Також росіяни продовжують забороняти представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста доступ до місць утримання полонених і цивільних, яких у Росії та на тимчасово окупованих територіях налічують понад 100.

"Українська сторона неодноразово пропонувала Росії звільнити жінок першочергово, проте представники РФ займаються маніпуляціями, зокрема оприлюдненням різних списків, але за всім цим криється небажання продовжувати обміни", - йдеться в повідомленні.