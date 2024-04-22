Омбудсман закликав не поширювати публічно інформацію про полонених

Її можуть використати шахраї, а особливо - російські спецслужби.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець застерігає від публічного розповсюдження персональних даних військовополонених і цивільних, яких незаконно утримує Росія, та їхніх родичів.

Про це він написав у Telegram.

Лубінець зазначив, що таку інформацію можуть використати шахраї, а особливо - російські спецслужби.

"Вона їм необхідна для того, аби й так нестерпні умови наших захисників та захисниць перетворити на ще гірші. Моральне приниження чи залякування за умов знання персональних даних військовополоненого чи цивільного заручника може спричинити ще більшу шкоду, ніж фізичний вплив", - пояснив омбудсман.

Він наголосив, що на мирних мітингах та у соцмережах варто дбати про те, аби росіяни не отримали інформацію щодо прізвища, імені, звання, позивного, номеру бригади, частини, місця дислокації та фото.

"Ворог підступний і чатує у всіх сферах. І його головна ціль не змінилася – він хоче, щоб українці й Україна перестали існувати. Тож бережіть одне одного та персональні дані! Пам’ятайте, що пошуками українських Захисників та Захисниць, цивільних громадян та дітей безкоштовно займаються лише уповноважені державою органи", - додав Лубінець.