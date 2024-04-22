Часів Яр намагаються штурмувати близько 25 тисяч російських десантників, — речник ОСУВ "Хортиця"

У штурмах в районі Часово Чру на Донецькому напрямку беруть участь близько 20-25 тисяч російських десантників. Ворог постійно штурмує українські позиції, проте не закріплюється на місці і відходить назад.

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі "Суспільне.Студія", пише "Українська правда".

"На відтинку навпроти Часового Яру проти нас воюють російські десантники з 217 парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії. Це десь 20-25 тисяч військовослужбовців російських намагаються штурмувати Часів Яр і околиці населених пунктів біля нього", зазначив Волошин.

Реник додає, що окупанти не полишають спроб захопити місто, попри великі втрати як в живій силі, так і в техніці. Наразі Сили оборони контролюють ситуацію в місті.

"Ворожої російської армії в місті немає. Наразі місто наше. Ситуація навколо міста складна, проте контрольована", — додав речник.

За словами Волошина, ворог постійно штурмує українські позиції, проте не закріплюється на місці й відходять назад.

Він зазначчає, що таким чином окупанти проводять розвідку та вишукують слабкі місця в обороні.