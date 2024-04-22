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Керівник благодійного фонду у Сумах "торгував" волонтерським посвідченнями

Так звані "волонтери" після виїзду за кордон не повернулися в Україну.

Керівник благодійного фонду у Сумах "торгував" волонтерським посвідченнями
Фото: Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

У Сумах керівник благодійного фонду допомагав ухилянтам виїжджати за кордон під виглядом волонтерів. 

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

"Зловмисник працював на погіршення обороноздатності країни, допомагаючи чоловікам призовного віку виїжджати за кордон під виглядом волонтерів. Тепер порушнику загрожує до семи років в’язниці", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, керівник благодійного фонду працевлаштовував чоловіків призовного віку до своєї організації, а потім оформлював їм фіктивне відрядження за кордон. Після так званої "поїздки" жоден з псевдоволонтерів не повернувся.

Оперативники Сумського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції  спільно зі слідчими поліції Сумщини затримали зловмисника під час одержання частини грошей в обмін на оформлення документів для виїзду за кордон.

Під час обшуків правоохоронці виявили у підозрюваного банківські картки, мобільні телефони, посвідчення волонтерів, печатки, установчі документи, чорнові записи та інші речові докази.

Наразі слідчі обласної поліції вручили порушнику підозру за ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) та ч. 4 ст. 368-3 (Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України. 

За скоєне йому загрожує до 7 років позбавлення волі. 

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