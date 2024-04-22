Норвегія приднається до ініціативи з забезпечення України додатковими засобами ППО

Прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що країна фінансово долучиться до ініціативи із забезпечення України додатковими системами протиповітряної оборони.
Про це пише "Європейська правда" із посиланням на TV2.
У неділю Стьоре мав зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Він повідомив, що Норвегія візьме участь у міжнародній ініціативі з протиповітряної оборони для України.
"У нас дуже мало часу на зволікання, тому Норвегія буде залучена до фінансування. Є кілька інших країн, які цьому сприяють, тому що є засоби протиповітряної оборони, які можуть досить швидко потрапити в Україну, і вони інтенсивно над цим працюють в останні кілька днів і тижнів", – сказав прем'єр Норвегії.
За його словами, щоб створити системи ППО, потрібен час. Це означає, що треба відправяти ППО зі своїх складів.
"Таким досі був шаблон, і ми також зробили свій внесок у це. Інші країни також копатимуть глибше, щоб сприяти цьому. Нам також потрібно нарощувати виробництво", – сказав Стьоре.
"Новини щоранку розповідають про російські ракети та безпілотники, які влучили в цивільні будівлі, електростанції та вбили багато людей", – додав він.
- Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що у рішеннях щодо надання Україні термінової військової допомоги, зокрема засобів ППО, Євросоюз не може покладатися лише на Сполучені Штати, а має взяти на себе відповідальність та поставити ці системи в Україну із власних арсеналів.
- За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, є щонайменше 100 батарей Patriot, які могли б бути передані Україні, і принаймні чотири країни могли б зробити це негайно. Наразі МЗС зосереджено на отриманні семи систем. Для цього відомство готове навіть домовлятися про передачу ППО у тимчасове користування з обіцянкою повернути його на вимогу тієї сторони, що погодиться на таку "оренду".
За його словами, для ефективного внеску у Норвегії переглянуть бюджет програми "Нансен", яка передбачає військову та цивільну підтримку України на суму 75 мільярдів норвезьких крон протягом п’яти років.