Конфіскату на понад 500 млн грн передали митники захисникам від початку вторгнення

Від початку повномасштабного вторгнення Збройним силам передали конфіскованих на митниці товарів на 507,2 млн грн. Серед них – понад мільйон пачок сигарет, більш як 1300 автомобілів і навіть літак вартістю 4,1 млн грн.

Про це повідомила Державна митна служба.

Зазначається, що серед переданого захисникам:

1323 автомобілі на 204,8 млн грн

майна військового призначення на 60,4 млн грн

1,8 млн пачок цигарок на 45,6 млн грн та інших тютюнових виробів на суму 2,1 млн грн;

запчастин до авто на 19,5 млн грн;

одягу та взуття на 19,7 млн грн;

10 165 одиниць комп’ютерної техніки на 27,4 млн грн

1294 мобільних телефони на 20,7 млн грн

побутової техніки на 16 млн грн;

1380 генераторів та акумуляторів на 15,6 млн грн

побутової хімії та засобів гігієни на 11,5 млн грн

лісоматеріалів на 10,1 млн грн

продуктів харчування на 5,2 млн грн

медичних виробів на 5,1 млн грн

літак на 4,1 млн грн

інших товарів на майже 40 мільйонів гривень.

Найбільше конфіскованого отримали у Міноборони – на 390,4 млн грн. До Міністерства внутрішніх справ передали товарів на 53,7 млн грн, Державна прикордонна служба України отримала вилученого на 40,2 млн грн.

Також митники спрямували товари на суму 13,6 до військових адміністрацій, а Служба Безпеки України отримала кофнсікованого на 7,4 млн грн. До інших отримувачів надійшло товарів на 1,9 млн грн.

У Держмитній службі нагадують, що конфісковане та таке, що на інших законних підставах перейшло у власність держави, майно передається Збройним Силам України та правоохоронним органам згідно із відповідними розпоядженнями КМУ, а також відповідно до рішень військового командування про примусове відчуження або вилучення майна.

У січці цього року ДБР передало ЗСУ майно білоруської компанії на понад 61 млн доларів. На території Одеської митниці виявили та вилучили 26 тонн металевої продукції, яка "загубилася" у порту на два роки.