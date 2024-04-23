Подоляк відповів на заяву Маска про відсутність стратегії виходу із війни в Україні
Подоляк відповів на заяву Маска про відсутність стратегії виходу із війни в Україні
Буданов про розслідування отруєння коханої: затримання – це не серйозно. Але це моя дружина, тому так воно не зійде
Буданов про розслідування отруєння коханої: затримання – це не серйозно. Але це моя дружина, тому так воно не зійде
«Знищити ембріони за три місяці»: Асоціація репродуктологів виступила проти законопроєкту МОЗ, якого публічно ще не існує
«Знищити ембріони за три місяці»: Асоціація репродуктологів виступила проти законопроєкту МОЗ, якого публічно ще не існує
Американська преса висміяла поразку трампістки Марджорі Ґрін у Конгресі
Американська преса висміяла поразку трампістки Марджорі Ґрін у Конгресі
Оперативника департаменту Нацполіції звільнили після скандалу в ресторані
Оперативника департаменту Нацполіції звільнили після скандалу в ресторані
Рішення щодо відставки двох віцепрем’єрів та міністрів не прийняли на засіданні малої фракції “Слуги народу”, – джерела
Рішення щодо відставки двох віцепрем’єрів та міністрів не прийняли на засіданні малої фракції “Слуги народу”, – джерела
Ексрозвіднику Червінському продовжили термін утримання під вартою
Ексрозвіднику Червінському продовжили термін утримання під вартою
С-200 проти російських «стратегів»
С-200 проти російських «стратегів»
Під звуки вибухів: Чому на третій рік війни столичні школи не мають власних укриттів
Під звуки вибухів: Чому на третій рік війни столичні школи не мають власних укриттів
ГоловнаСуспільствоЖиття

Конфіскату на понад 500 млн грн передали митники захисникам від початку вторгнення

Найбільше серед конфіскованого – автомобілі, цигарки, запчастини і навіть літак.

Конфіскату на понад 500 млн грн передали митники захисникам від початку вторгнення
Ілюстративне фото
Фото: Facebook/Чернівецька митниця

Від початку повномасштабного вторгнення Збройним силам передали конфіскованих на митниці товарів на 507,2 млн грн. Серед них – понад мільйон пачок сигарет, більш як 1300 автомобілів і навіть літак вартістю 4,1 млн грн.

Про це повідомила Державна митна служба. 

Зазначається, що серед переданого захисникам: 

  • 1323 автомобілі на 204,8 млн грн 
  • майна військового призначення на 60,4 млн грн
  • 1,8 млн пачок цигарок на 45,6 млн грн та інших тютюнових виробів на суму 2,1 млн грн;
  • запчастин до авто на 19,5 млн грн; 
  • одягу та взуття на 19,7 млн грн;
  • 10 165 одиниць комп’ютерної техніки на 27,4 млн грн
  • 1294 мобільних телефони на 20,7 млн грн
  • побутової техніки на 16 млн грн; 
  • 1380 генераторів та акумуляторів на 15,6 млн грн
  • побутової хімії та засобів гігієни на 11,5 млн грн
  • лісоматеріалів на 10,1 млн грн
  • продуктів харчування на 5,2 млн грн
  • медичних виробів на 5,1 млн грн
  • літак на 4,1 млн грн
  • інших товарів на майже 40 мільйонів гривень. 

Найбільше конфіскованого отримали у Міноборони – на 390,4 млн грн. До Міністерства внутрішніх справ передали товарів на 53,7 млн грн, Державна прикордонна служба України отримала вилученого на 40,2 млн грн.

Також митники спрямували товари на суму 13,6 до військових адміністрацій, а Служба Безпеки України отримала кофнсікованого на 7,4 млн грн. До інших отримувачів надійшло товарів на 1,9 млн грн.

У Держмитній службі нагадують, що конфісковане та таке, що на інших законних підставах перейшло у власність держави, майно передається Збройним Силам України та правоохоронним органам згідно із відповідними розпоядженнями КМУ, а також відповідно до рішень військового командування про примусове відчуження або вилучення майна.

У січці цього року ДБР передало ЗСУ майно білоруської компанії на понад 61 млн доларів. На території Одеської митниці виявили та вилучили 26 тонн металевої продукції, яка "загубилася" у порту на два роки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies