Розтратив понад 800 тис грн: ексректору Таврійського Національного університету оголосили про підозру

Ректор на базі університету створив три навчально-наукових інститути, які мали директорів, але не проводили освітньої та іншої діяльності.

Колишньому ректору Таврійського національного університету повідомили про підозру у розтраті понад 800 тисяч гривень державних коштів.

Про це зазначили у Національній поліції.

"З метою незаконного збагачення посадовець на базі університету створив три навчальні інститути, у яких жодних наукових досліджень та освітня діяльність не проводились. Разом з тим виплачувалась заробітна плата трьом директорам зазначених освітніх закладів, а також чотирьом працівникам освітньої установи, які фактично на роботу не з’являлись", – йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що колишній виконувач обов’язків ректора національного університету, використовуючи своє службове становище, в період з 2017 по 2021 розтратив 842 тисячі гривень державних коштів.

"Ми встановили, що ректор на базі університету створив три навчально-наукових інститути, в які призначив директорів. Останнім виплачувалась заробітна плата, при тому що освітня діяльність та наукові дослідження у новостворених інститутах не проводилась. Крім того, ми з’ясували, що чотирьом призначеним посадовцем працівникам - секретарю юридичного відділу, літературному редактору, провідному фахівцю та адміністратору системи обчислювального центру систематично виплачувалась заробітна плата, при відсутності останніх на роботі", – додали у поліції.

Ексректору повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України - Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. За скоєний злочин йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

У повідомленні не вказано, про кого йдеться, але, згідно із даними із відкритих джерел, у 2017-2020 роках в.о. ректора університету був Володимир Казарін, а в 2021 його переобрали.

Таврійський національний університет раніше розташовувався в Сімферополі. У 2016 році заклад відновив свою діяльність в Києві.