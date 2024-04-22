Повідомили про підозри військовослужбовцям, які вбили поліцейського на Вінничині

Затриманих підозрюють у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дизертирстві.

Один із нападників на поліцейських у Вінницькій області

Повідомили про підозри двом військовослужбовцям, які в ніч на 20 квітня під час перевірки автомобіля вбили одного поліцейського, поранили іншого та втекли з місця події.

Про це інформують Офіс генпрокурора та ДБР.

"За процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону двом військовослужбовцям повідомлено про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 348, ч. 1 ст. 263 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Також затриманим повідомили про підозру у дизертирстві зі зброєю за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану.

Фото: ОФіс генпрокурора Затриманий військовслужбовець

Крім того, перевіряють інформацію щодо викрадення підозрюваними вибухівки та зброї з підрозділу їх військової частини.

Із підозрюваними проводять слідчі дії, вирішують питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Фото: ОФіс генпрокурора Вилучені речі нападників

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дев'яти до 15 років або довічне ув’язнення.