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Повідомили про підозри військовослужбовцям, які вбили поліцейського на Вінничині

Затриманих підозрюють у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дизертирстві.

Повідомили про підозри військовослужбовцям, які вбили поліцейського на Вінничині
Один із нападників на поліцейських у Вінницькій області
Фото: Офіс генпрокурора

Повідомили про підозри двом військовослужбовцям, які в ніч на 20 квітня під час перевірки автомобіля вбили одного поліцейського, поранили іншого та втекли з місця події. 

Про це інформують Офіс генпрокурора та ДБР.

"За процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону двом військовослужбовцям повідомлено про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 348, ч. 1 ст. 263 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Також затриманим повідомили про підозру у дизертирстві зі зброєю за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану. 

Затриманий військовслужбовець
Фото: ОФіс генпрокурора
Затриманий військовслужбовець

Крім того, перевіряють інформацію щодо викрадення підозрюваними вибухівки та зброї з підрозділу їх військової частини.

Із підозрюваними проводять слідчі дії, вирішують питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Вилучені речі нападників
Фото: ОФіс генпрокурора
Вилучені речі нападників

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дев'яти до 15 років або довічне ув’язнення.

  • За даними слідства, 19 квітня військовослужбовці, батько та син, самовільно покинули військову частину в Одеській області. Вони викрали табельний пістолет, який був закріплений за одним з них.
  • Близько 2 години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки автомобіль, у якому перебували двоє чоловіків. Зловмисники поцілили у правоохоронців та втекли з місця події.
  • Правоохоронці затримали їх 21 квітня 2024 року в селі Липецьке Подільського району Одещини.Також в ході слідчих дій було знайдено зброю – ймовірно знаряддя вбивства.
  • За попередніми даними, затримані назвали причиною нападу перевезення бойових гранат.  Вони також мали наміри поїхати за кордон України. 
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