Повідомили про підозри військовослужбовцям, які вбили поліцейського на Вінничині

Повідомили про підозри двом військовослужбовцям, які в ніч на 20 квітня під час перевірки автомобіля вбили одного поліцейського, поранили іншого та втекли з місця події.
Про це інформують Офіс генпрокурора та ДБР.
"За процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону двом військовослужбовцям повідомлено про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 348, ч. 1 ст. 263 КК України)", – йдеться у повідомленні.
Також затриманим повідомили про підозру у дизертирстві зі зброєю за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану.
Крім того, перевіряють інформацію щодо викрадення підозрюваними вибухівки та зброї з підрозділу їх військової частини.
Із підозрюваними проводять слідчі дії, вирішують питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дев'яти до 15 років або довічне ув’язнення.
- За даними слідства, 19 квітня військовослужбовці, батько та син, самовільно покинули військову частину в Одеській області. Вони викрали табельний пістолет, який був закріплений за одним з них.
- Близько 2 години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки автомобіль, у якому перебували двоє чоловіків. Зловмисники поцілили у правоохоронців та втекли з місця події.
- Правоохоронці затримали їх 21 квітня 2024 року в селі Липецьке Подільського району Одещини.Також в ході слідчих дій було знайдено зброю – ймовірно знаряддя вбивства.
- За попередніми даними, затримані назвали причиною нападу перевезення бойових гранат. Вони також мали наміри поїхати за кордон України.