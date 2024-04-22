​На Донеччині через ворожі обстріли загинула людина

Через ворожі обстріли в Українську Донецької області 21 квітня загинула цивільна особа.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Росія вбиває цивільних! За 21 квітня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — в Українську. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення", – написав він.

також додав, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

21 квітня вранці російська армія завдали удару по смт Цукурине Донецької області протирадіолокаційною ракетою "Х-31П" та місто Українськ, де загинула 1 людина, ще четверо отримали поранення.