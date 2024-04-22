Іран — Ізраїль: який рахунок матчу?
Іран — Ізраїль: який рахунок матчу?
Сім областей України є найбільш незахищеними від російських атак, — Повітряні сили
Сім областей України є найбільш незахищеними від російських атак, — Повітряні сили
У Нідерландах з клубу, яким володіє російський олігарх, зняли 18 очок
У Нідерландах з клубу, яким володіє російський олігарх, зняли 18 очок
Вбивство поліцейського на Вінниччині: нападників затримали (оновлено)
Вбивство поліцейського на Вінниччині: нападників затримали (оновлено)
Верещук прокоментувала чутки про своє можливе призначення на Тернопільщину
Верещук прокоментувала чутки про своє можливе призначення на Тернопільщину
С-200 проти російських «стратегів»
С-200 проти російських «стратегів»
ATACMS завітали у Джанкой. Аналізуємо наслідки вдалої атаки
ATACMS завітали у Джанкой. Аналізуємо наслідки вдалої атаки
Оперативника департаменту Нацполіції звільнили після скандалу в ресторані
Оперативника департаменту Нацполіції звільнили після скандалу в ресторані
Речник ВМС підтвердив ураження корабля "Коммуна" в окупованому Севастополі, — ЗМІ
Речник ВМС підтвердив ураження корабля "Коммуна" в окупованому Севастополі, — ЗМІ
ГоловнаСуспільствоВійна

​На Донеччині через ворожі обстріли загинула людина

Шестеро осіб у області отримали поранення.

​На Донеччині через ворожі обстріли загинула людина
Наслідки обстрілу Донеччини, фото ілюстративне
Фото: Telegram/Вадим Філашкін

Через ворожі обстріли в Українську Донецької області 21 квітня загинула цивільна особа. 

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Росія вбиває цивільних! За 21 квітня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — в Українську. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення", – написав він.

також додав, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

21 квітня вранці російська армія завдали удару по смт Цукурине Донецької області протирадіолокаційною ракетою "Х-31П"  та місто Українськ, де загинула 1 людина, ще четверо отримали поранення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies