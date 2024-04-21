Головне за неділю, 21 квітня: удар по Харкову, вибухи на "Комуні", затримання вбивць поліцейського на Вінниччині

Бої на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, 65 бойових зіткнень, ворожі обстріли, інтерв’ю Зеленського на NBC News. Яким запам’ятається 788-й день повномасштабної війни.

Росіяни били по Нікопольщині артилерією і дронами

Президент України Володимир Зеленський вважає, що схвалений напередодні Палатою представників пакет допомоги Україні слід наповнити далекобійною зброєю та засобами протиповітряної оборони. Про це він сказав у інтерв’ю на NBC News.

"Це й артилерія, і стратегічна далекобійна зброя, ATACMS – це все важливо, щоб не втрачати людей на фронті. Тому що ми їх втрачаємо через те, що у нас немає відповідної далекобійної зброї. Нам потрібно це і ППО. Це наші пріоритети зараз", – сказав глава держави.

Також він наголосив, що завдяки цій підтримці в України буде шанс на перемогу.

"Зараз у нас є шанс стабілізувати ситуацію і перехопити ініціативу, тому нам дійсно потрібно мати системи озброєння", – додав Зеленський.

Тому зараз Україна чекає на позитивне рішення Сенату й сподівається, що зможе одержати допомогу без затримок.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 65 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам’янське, Богданівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався поліпшити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак в районах населених пунктів Очеретине, Бердичі, Уманське, Яснобродівка та Первомайське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 21 квітня – в нашій новині.

У Харкові ввечері на околиці було чутно вибух. Через російську атаку постраждав цивільний – 19-річний чоловік отримав поранення ніг.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, а пізніше начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У Харкові було чутно вибух. Попередньо - на околиці міста. За інформацією, що потребує уточнення, є мінімум один постраждалий", – написав Терехов о 20.52.

Синєгубов уточнив, що поранення отримав цивільний чоловік 19 років, який госпіталізований до медичної установи, де медики надають всю необхідну допомогу.

В Одеській області затримали нападників на поліцейських на Вінниччині. Їм загрожує довічне ув'язнення. Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський.

Зловмисників затримали за силової підтримки спецпідрозділу КОРД. Нападники ‒ двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області.

Як інформує Дзеркало тижня, затримані назвали причиною нападу перевезення бойових гранат.

Докладніше – в новині.

21 квітня вранці у порту тимчасово окупованого Севастополя прозвучали вибухи та загорілося російське рятівне судно "Коммуна".

Речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук в коментарі LIGA.net підтвердив, що пожежа на судні — "успішна робота ВМС".

Вранці у порту окупованого Севастополя пролунали вибухи. Гауляйтер Михайло Развожаєв тоді заявив про нібито відбиття повітряної атаки.

OSINT-дослідники геолокували місце удару, зазначивши, що у тому місці, де відбулася пожежа, стоїть раритетне рятівне судно "Коммуна".

"Коммуна" (до 1922 року — «Волхов») — морське допоміжне судно ВМФ Росії, рятувальник підводних човнів, за конструкцією — катамаран. Найстаріше судно ВМФ Росії, і найстаріше у світі судно, що фактично перебуває на озброєнні та виконує бойові завдання.

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