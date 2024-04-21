​Спікер Джонсон погодився на допомогу Україні після даних розвідки та свідчень про злочини РФ

Перед тим він протестував проти схвалення допомоги Україні без вирішення ситуації на південному кордоні Штатів.

Спікер палати представників Конгресу США Майк Джонсон, який тривалий час протестував проти схвалення допомоги Україні без вирішення ситуації на південному кордоні Штатів, погодився підтримати законопроєкт про виділення майже 61 мільярда доларів після ознайомлення із даними розвідки та після свідчень про російські злочини.

Про це пише The New York Times.

Минулого тижня Джонсон заявив, що "історія судить нас за те, що ми робимо". Тоді ж він сказав, що, на його думку, надання летальної допомоги Україні зараз є критично важливим. Спікер пояснив зміну своєї думки частково доповідями розвідки.

"Я справді вірю цій інформації. Я думаю, що Володимир Путін продовжував би марширувати Європою, якби йому дозволили. Думаю, наступним він може піти на Прибалтику. Я думаю, що він може посваритися з Польщею чи одним із наших союзників по НАТО", – заявив Джонсон.

Одна із найрезультативніших зустрічей відбулася в лютому в Овальному кабінеті Білого дому, коли лідери Конгресу зустрілися з президентом США Джо Байденом для того, щоб обговорити державне фінансування та допомогу Україні. Під час цієї зустрічі Вільям Бернс, директор ЦРУ, та інші високопосадовці національної безпеки намагалися переконати пана Джонсона в тому, наскільки швидко в Україні закінчуються боєприпаси та якими жахливими будуть наслідки, якщо українська протиповітряна оборона більше не буде посилена американською зброєю.

"Джонсон також був вражений історіями, які він почув під час зустрічей із президентом України Володимиром Зеленським та іншими про масштаби страждань, які російські війська завдали країні, яка охопила бойові дії. Усе це вплинуло на почуття християнської віри містера Джонсона", – додали у виданні.

Згодом під час невеликої зустрічі з законодавцями спікер "досить чітко дав зрозуміти, що якщо ми не зробимо це в квітні, для України може бути надто пізно".

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що голосування за пакет допомоги Україні відбудеться у вівторок. Наступного тижня верхня палата Конгресу не мала працювати, але вона збереться, щоб ухвалити цей закон.

Байден також закликав Сенат якнайшвидше ухвалити законопроєкт про допомогу Україні на понад 60 млрд доларів, який ухвалили 20 квітня.

Документ передбачає виділення $60 млрд доларів Україні, у тому числі $23 млрд на поповнення арсеналів США, які можуть бути використані для військової допомоги Україні. Також 13,8 млрд доларів на закупівлю новітніх систем озброєнь, товарів та послуг оборонного призначення. Ще 26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, що надається Україні.

Тим часом у американській розвідці кажуть, що далекобійні ракети ATACMS та іншу зброю США можуть відправити до України вже наступного тижня, якщо законопроєкт про виділення допомоги Україні нададуть на підпис президенту США Джо Байдену у вівторок чи середу.

Водночас Міноборони США готується оперативно надати Києву допомогу, як тільки Конгрес її схвалить.