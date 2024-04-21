Уряд Німеччини запустив ініціативу з пошуку систем Patriot для України, ‒ Politico

Уряд Німеччини каже, що вже веде переговори з країнами щодо нових зобов’язань протиповітряної оборони для України, пише Politico.

Водночас Берлін обмірковує збільшення власних запасів американських ракетних систем Patriot.

Міністри закордонних справ і оборони Німеччини минулого тижня запустили ініціативу “Негайні дії щодо протиповітряної оборони” (IAAD). Відомства надіслали листа союзникам із закликом до урядів знайти та профінансувати більше систем протиповітряної оборони для Києва.

Міноборони Німеччини заявило, що Данія та Нідерланди ведуть переговори про фінансову підтримку IAAD. “Декілька інших партнерів також погодилися ретельно вивчити, чи можуть вони також постачати системи або надавати ресурси”, ‒ додали в міністерстві.

У березні Берлін підтвердив замовлення на суму 1,3 мільярда євро на чотири нові зенітно-ракетні комплекси “Патріот”, частково для заміни двох, вже відправлених до Києва. Агентство Bloomberg повідомило, що Німеччина обмірковує можливість укладання нового замовлення у виробника Raytheon.