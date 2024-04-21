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Уряд Німеччини запустив ініціативу з пошуку систем Patriot для України, ‒ Politico

Водночас Берлін обмірковує збільшення власних запасів американських ракетних систем.

Уряд Німеччини запустив ініціативу з пошуку систем Patriot для України, ‒ Politico
Фото: EPA/UPG

Уряд Німеччини каже, що вже веде переговори з країнами щодо нових зобов’язань протиповітряної оборони для України, пише Politico.

Водночас Берлін обмірковує збільшення власних запасів американських ракетних систем Patriot.

Міністри закордонних справ і оборони Німеччини минулого тижня запустили ініціативу “Негайні дії щодо протиповітряної оборони” (IAAD). Відомства надіслали листа союзникам із закликом до урядів знайти та профінансувати більше систем протиповітряної оборони для Києва.

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Міноборони Німеччини заявило, що Данія та Нідерланди ведуть переговори про фінансову підтримку IAAD. “Декілька інших партнерів також погодилися ретельно вивчити, чи можуть вони також постачати системи або надавати ресурси”, ‒ додали в міністерстві.

У березні Берлін підтвердив замовлення на суму 1,3 мільярда євро на чотири нові зенітно-ракетні комплекси “Патріот”, частково для заміни двох, вже відправлених до Києва. Агентство Bloomberg повідомило, що Німеччина обмірковує можливість укладання нового замовлення у виробника Raytheon.

  • Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що у рішеннях щодо надання Україні термінової військової допомоги, зокрема засобів ППО, Євросоюз не може покладатися лише на Сполучені Штати, а має взяти на себе відповідальність та поставити ці системи в Україну із власних арсеналів.
  • За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, є щонайменше 100 батарей Patriot, які могли б бути передані Україні, і принаймні чотири країни могли б зробити це негайно. Наразі МЗС зосереджено на отриманні семи систем. Для цього відомство готове навіть домовлятися про передачу ППО у тимчасове користування з обіцянкою повернути його на вимогу тієї сторони, що погодиться на таку "оренду". 
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