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З Іраку випустили п’ять ракет по американській військовій базі у Сирії

Інформації про жертви немає.

Фото: скрин відео СNN

Щонайменше п'ять ракет запустили вчора з іракського міста Зуммар на кордоні з Сирією у бік військової бази Сполучених Штатів на північному сході Сирії.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Ракети влучили по базі коаліції, яку очолюють США, в Румалані, але персонал не постраждав.

Американський чиновник назвав інцидент “невдалою ракетною атакою”, однак наразі не зрозуміло, чи ракети не влучили в базу, чи були знищені, не долетівши. Також не відомо, чи сама база була ціллю.

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Після удару літак коаліції завдав удару по пусковій установці.

Два джерела безпеки та старший офіцер армії в Іраку повідомили, що невелика вантажівка з ракетною установкою, закріпленою на задній частині, була припаркована в Зуммарі. Вантажівку вилучили для подальшого дослідження, початкове розслідування показало, що її знищили після авіаудару.

Атака на війська США стала першою з початку лютого, коли угруповання в Іраку, які підтримує Тегеран, припинили напади на американські війська. 

Удар здійснили через день після того, як прем’єр-міністр Іраку Мухаммед Шіа ас-Судані повернувся з візиту до Сполучених Штатів, де він зустрівся з президентом Джо Байденом у Білому домі.

У дописі в групі Telegram, пов’язаній з Катаїб Хезболла, йдеться про те, що збройні угруповання в Іраку вирішили відновити напади після майже тримісячної паузи після того, як побачили незначний прогрес у переговорах про зупинки діяльності військової коаліції під проводом США в країні. Інша популярна група Telegram, близька до Kataib Hezbollah, Sabreen News, пізніше заявила, що офіційної заяви групи не було.

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