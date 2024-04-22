Нетаньягу обіцяв "битися з усією силою" проти санкцій США щодо ізраїльського батальйону

Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу оголосив про те, що боротиметься проти впровадження санкцій щодо військових підрозділів його країни. Заява пролунала на тлі повідомлень у медіа про підготовку Вашингтоном санкцій проти батальйону Армії оборони Ізраїлю – за поводження з палестинцями на Західному березі, пише The Guardian.

Йдеться про батальйон "Нецах Єгуда", членів якого звинувачують у порушеннях прав людини. За даними газети Haaretz, США також розглядають санкції проти інших поліцейських та військових підрозділів.

Впровадження санкцій проти військових союзника США стане вагомим кроком і слідуватиме за схваленням допомоги Ізраїлю на $26 млрд.

"Я буду міцно захищати Збройні сили Ізраїлю, нашу армію та наших бійців. Якщо хтось думає, що може вжити санкцій проти підрозділу Збройнх сил Ізраїлю – я битимуся проти цього з усієї своєю силою", – написав Нетаньягу в X.

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Санкції, які будуть запроваджені відповідно до закону "Ліхі" 1997 року, заборонятимуть передачу американської військової допомоги підрозділу та не дозволятимуть його солдатам і офіцерам брати участь у навчанні з армією США або в програмах, які фінансуються США.

Згідно з даними представників охорони здоров’я Гази, ці плани були оприлюднені після того, як ізраїльські удари по місту Рафах в суботу ввечері вбили 22 людини, зокрема 18 дітей.

Закон "Ліхі"

Розділ 620М закону США про надання допомоги іноземним державам від 1961 року також відомий як закон "Ліхі". Український уряд у 2021 році зобов'язався не виділяти жодної допомоги, отриманої від США у рамках закону про надання допомоги іноземним державам від 1961 року або закону про контроль за експортом озброєнь чи похідного законодавства, будь-якому підрозділу сил безпеки України, щодо якого Уряд Сполучених Штатів Америки поінформував дипломатичними каналами про заборону на отримання ним такої допомоги на підставі закону "Ліхі".

Такий закон застосували проти українського "Азову" в 2017 році, і бійці досі не можуть отримувати американську допомогу. Командир 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України Денис Прокопенко в колонці на УП писав, що "усі основні звинувачення, які закидають «Азову», неодноразово спростовувалися на основі фактів у мережі та ЗМІ".

З моменту ухвалення закону в 1997 році допомога США була заблокована для сотень підрозділів по всьому світу, звинувачених у порушеннях прав.

Нецах Єгуда

"Нецах Єгуда" – підрозділ, створений, щоб ультраортодоксальні та інші релігійні солдати могли служити, не відчуваючи, що вони поступаються своїми переконаннями. Солдати не спілкуються з жінками такою мірою, як інші військовослужбовці, і їм надається додатковий час для молитви та вивчення релігії, писало Times of Israel.

Члени підрозділу брали участь у численних суперечливих і жорстоких інцидентах, а також були засуджені в минулому за катування та жорстоке поводження з палестинськими полоненими.

Зокрема, солдатів цього підрозділу звинувачували в смерті 78-річного громадянина США Омара Асада, який помер від серцевого нападу у 2022 після того, як його затримали, зв’язали, заткнули кляпом, а потім покинули члени підрозділу.