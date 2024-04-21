США можуть відправити ракети ATACMS в Україну вже наступного тижня

Адміністрація Брайдена мала час, щоб підготуватися до відправки.

Далекобійні ракети ATACMS та іншу зброю США можуть відправити до України вже наступного тижня, якщо законопроєкт про виділення допомоги Україні нададуть на підпис президенту США Джо Байдену у вівторок чи середу.

Про таке заявив голова Комітету з питань розвідки американського Сенату Марк Ворнер телеканалу CBS News.

"Я сподіваюся, щойно це (законопроект - авт.) дійде до президента до вівторка чи середи, ці поставки будуть буквально запущені разом із ATACMS" – сказав Ворнер.

За його словами, у адміністрації Байдена був час, щоб підготувати відправку далекобійної зброї.

Він додав, що протягом останніх кількох місяців адміністрація Байдена мала час підготувати відправку ATACMS.

Воронер вважає, що виділити допомогу Україні слід було ще пів року тому. За його словами, Україна, маючи менше 3% оборонного бюджету Штатів, протягом двох років знищила 87% наявних у Росії сухопутних сил, 63% танків, та 32% бронетранспортерів.