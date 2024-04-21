США можуть відправити ракети ATACMS в Україну вже наступного тижня

Далекобійні ракети ATACMS та іншу зброю США можуть відправити до України вже наступного тижня, якщо законопроєкт про виділення допомоги Україні нададуть на підпис президенту США Джо Байдену у вівторок чи середу.
Про таке заявив голова Комітету з питань розвідки американського Сенату Марк Ворнер телеканалу CBS News.
"Я сподіваюся, щойно це (законопроект - авт.) дійде до президента до вівторка чи середи, ці поставки будуть буквально запущені разом із ATACMS" – сказав Ворнер.
За його словами, у адміністрації Байдена був час, щоб підготувати відправку далекобійної зброї.
Він додав, що протягом останніх кількох місяців адміністрація Байдена мала час підготувати відправку ATACMS.
Воронер вважає, що виділити допомогу Україні слід було ще пів року тому. За його словами, Україна, маючи менше 3% оборонного бюджету Штатів, протягом двох років знищила 87% наявних у Росії сухопутних сил, 63% танків, та 32% бронетранспортерів.
- Пентагон готовий надати військову допомогу Україні одразу після того, як Сенат наступного тижня схвалить законопроєкт про допомогу Україні, а президент Джо Байден підпише його.
- Документ передбачає виділення $60 млрд доларів Україні, у тому числі $23 млрд на поповнення арсеналів США, які можуть бути використані для військової допомоги Україні. Також 13,8 млрд доларів на закупівлю новітніх систем озброєнь, товарів та послуг оборонного призначення. Ще 26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, що надається Україні.
- Члени Палати представників внесли 137 поправок до цього законопроєкту. Однак згодом Палата представників США відхилила всі поправки до законопроєкту.
- Президент США Джо Байден закликав Сенат якнайшвидше схвалити законопроєкт про допомогу Україні на понад 60 млрд доларів.
- Згодом лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що голосування за пакет допомоги Україні відбудеться у вівторок.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, як уряд планує розподілити понад 60 млрд доларів допомоги, які ухвалила Палата представників Конгресу США. Майже мільярдів доларів планують витратити на оборону. Також виділять кошти на потенційну бюджетну підтримку, економічну допомогу та на захист кордонів і гуманітарне розмінування.