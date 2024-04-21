Шольц привітав ухвалення Палатою представників США законопроєкту про допомогу Україні

Канцлер пообіцяв стояти разом з українцями у боротьбі за незалежну Україну.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував на ухвалення Палатою представників Конгресу США законопроєкту про допомогу Україні у понад 60 млрд доларів.

Про це він написав у мережі "Х".

"Рішення Палати представників Конгресу США підтримати Україну є сильним сигналом у ці часи. Ми стоїмо разом з українцями, які борються за свою вільну, демократичну та незалежну країну", — написав канцлер.