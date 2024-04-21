Шольц привітав ухвалення Палатою представників США законопроєкту про допомогу Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував на ухвалення Палатою представників Конгресу США законопроєкту про допомогу Україні у понад 60 млрд доларів.
Про це він написав у мережі "Х".
"Рішення Палати представників Конгресу США підтримати Україну є сильним сигналом у ці часи. Ми стоїмо разом з українцями, які борються за свою вільну, демократичну та незалежну країну", — написав канцлер.
- 20 квітня Палата представників США схвалила законопроєкт про допомогу Україні на понад 60 млрд доларів.
- Також Палата представників США ухвалила законопроєкт щодо арешту заморожених активів РФ.