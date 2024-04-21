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Індія повторно проведе вибори у штаті Маніпур після спроб захопити дільниці

У штаті вже багато місяців тривають етнічні зіткнення.

Індія повторно проведе вибори у штаті Маніпур після спроб захопити дільниці
Фото: EPA/UPG

В Індії, що проводить найбільші у світі вибори, у понеділок відбудеться повторне голосування на 11 виборчих дільницях у північно-східному штаті Маніпур після інцидентів з насильством, пише Reuters.

Видання зазначає, що у штаті вже багато місяців триває конфлікт між етнічою групою "Мейтеї" та племенем Кукі-Зо. Торік унаслідок бойових дій тут загинуло щонайменше 220 людей. Зараз у Маніпурі зафіксували сутички між озброєними групами та спроби захопити виборчі дільниці під посиленою охороною. 

Виборчі органи оголосили голосування недійсним на цих дільницях та призначили нові вибори.

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У п’ятницю в Індії, найбільш густонаселеній країні світу, старувало голосування для майже одного мільярда осіб. Вибори триватимуть до 1 червня. Прем’єр-міністр Нарендра Моді, за прогнозами, виграє третій термін завдяки таким питанням, як економічне зростання, добробут та індуїстський націоналізм.

Основна опозиційна партія Конгресу вимагала повторного голосування на 47 виборчих дільницях Маніпуру, стверджуючи, що кабіни були захоплені та вибори були сфальсифіковані.

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