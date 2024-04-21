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Урсула фон дер Ляєн і Шарль Мішель привітали схвалення США допомоги для України

Європейські політики назвали схвалення допомоги США чітким сигналом для Кремля.

Урсула фон дер Ляєн і Шарль Мішель привітали схвалення США допомоги для України
Фото: EPA/UPG

Президент Євроради Шарль Мішель і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітали схвалення Палати представників США законопроєкту щодо виділення понад 60 мільярдів доларів допомоги для України. 

Про це європейські представники розповіли у мережі Х.

"Я вітаю голосування Палати представників Конгресу США за схвалення важливого пакету допомоги Україні в 60 мільярдів доларів. Це надсилає чіткий сигнал Кремлю: ті, хто вірять у свободу та статут ООН, продовжуватимуть підтримувати Україну та її народ", — написав Шарль Мішель.

Урсула фон дер Ляєн закликала Сенат США чимшвидше проголосувати, адже "на кону життя".

"Я вітаю позитивне голосування переважною більшістю голосів у Палаті представників США. Україна заслуговує на всю можливу підтримку проти Росії. Тепер ми просимо Сенат США проголосувати якнайшвидше, оскільки на кону життя. Ми об’єднані у підтримці свободи та демократії", — відзначила президентка Єврокомісії.

  • Тепер питання має розглянути Сенат.
  • Також Палата представників США ухвалила законопроєкт щодо арешту заморожених активів РФ.


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