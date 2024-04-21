Урсула фон дер Ляєн і Шарль Мішель привітали схвалення США допомоги для України

Президент Євроради Шарль Мішель і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітали схвалення Палати представників США законопроєкту щодо виділення понад 60 мільярдів доларів допомоги для України.

Про це європейські представники розповіли у мережі Х.

"Я вітаю голосування Палати представників Конгресу США за схвалення важливого пакету допомоги Україні в 60 мільярдів доларів. Це надсилає чіткий сигнал Кремлю: ті, хто вірять у свободу та статут ООН, продовжуватимуть підтримувати Україну та її народ", — написав Шарль Мішель.

Урсула фон дер Ляєн закликала Сенат США чимшвидше проголосувати, адже "на кону життя".

"Я вітаю позитивне голосування переважною більшістю голосів у Палаті представників США. Україна заслуговує на всю можливу підтримку проти Росії. Тепер ми просимо Сенат США проголосувати якнайшвидше, оскільки на кону життя. Ми об’єднані у підтримці свободи та демократії", — відзначила президентка Єврокомісії.

20 квітня Палата представників США схвалила законопроєкт про допомогу Україні на понад 60 млрд доларів.

Тепер питання має розглянути Сенат.

Також Палата представників США ухвалила законопроєкт щодо арешту заморожених активів РФ.



