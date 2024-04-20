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Литва передала Україні легкий штурмовик "Альбатрос"

Прибула чергова партія військової підтримки від Литви.

До України прибула чергова партія військової підтримки від Литви. Зокрема, - розібраний легкий ударний літак L-39ZA "Альбатрос".

Про це повідомила пресслужба Міноборони країни.

Безоплатна передача легкого штурмовика Збройним Силам України була анонсована ще восени 2021 року.

Міноборони Литви
Фото: Легкий ударний літак L-39ZA "Альбатрос"
Міноборони Литви

Наказом командувача ЗС Литви у квітні 2021 року літак було визнано непридатним для використання через несправність. Цей Albatros не здійснював польоти з 2019 року внаслідок поломки двигуна.

Раніше два літаки L-39ZA Albatros використовувалися у Литві для підготовки пілотів, які виконують функції повітряної поліції. А також - для забезпечення бойової підготовки та здійснення навчальних польотів у складних метеорологічних умовах вдень і вночі. Але в 2011 році один з них зіткнувся в повітрі з французьким винищувачем Mirage 2000. З тих пір він став повністю непридатним. Літак упав неподалік авіабази Зокняй на півночі Литви, у лісовому масиві, у болотистій місцевості, біля озера Реківи. Пілотам вдалося катапультуватися. Французький винищувач вдалося посадити. У нього виявилися пошкоджені лише стабілізатори.

L-39ZA створений на базі навчально-тренувального літака L-39. Основна відмінність – наявність двоствольної 23-мм гармати ГШ-2-23, що встановлюється у носовій частині фюзеляжу під кабіною, та чотири замість двох підкрильних пілони для підвіски різноманітного озброєння – легких бомб чи некерованих ракет.

Литва передала Україні військову допомогу
Фото: Міноборони Литви
Литва передала Україні військову допомогу

Як Литва допомагає Україні

  • Литва у відповідь на запити України вже поставила боєприпаси калібру 155 мм, бронетранспортери M577, системи боротьби з безпілотниками, генератори, необхідне для зимового сезону обладнання та десятки тисяч комплектів теплого одягу. А також тисячі боєприпасів до протитанкових гранатометів Carl Gustaf і закуповує тисячі FPV-дронів для Сил оборони України.
  • Також Литва розглядає можливість внеску в німецьку Коаліцію протиповітряної оборони шляхом надання Україні радарів повітряного спостереження.
  • Підтримка України з боку Литви є довгостроковою, країна вже надала військову допомогу на суму понад 610 млн євро. Цього року Литва надала Україні приблизно на 84 млн євро.
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