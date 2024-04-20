До України прибула чергова партія військової підтримки від Литви. Зокрема, - розібраний легкий ударний літак L-39ZA "Альбатрос".

Про це повідомила пресслужба Міноборони країни.

Безоплатна передача легкого штурмовика Збройним Силам України була анонсована ще восени 2021 року.

Фото: Легкий ударний літак L-39ZA "Альбатрос" Міноборони Литви

Наказом командувача ЗС Литви у квітні 2021 року літак було визнано непридатним для використання через несправність. Цей Albatros не здійснював польоти з 2019 року внаслідок поломки двигуна.

Раніше два літаки L-39ZA Albatros використовувалися у Литві для підготовки пілотів, які виконують функції повітряної поліції. А також - для забезпечення бойової підготовки та здійснення навчальних польотів у складних метеорологічних умовах вдень і вночі. Але в 2011 році один з них зіткнувся в повітрі з французьким винищувачем Mirage 2000. З тих пір він став повністю непридатним. Літак упав неподалік авіабази Зокняй на півночі Литви, у лісовому масиві, у болотистій місцевості, біля озера Реківи. Пілотам вдалося катапультуватися. Французький винищувач вдалося посадити. У нього виявилися пошкоджені лише стабілізатори.

L-39ZA створений на базі навчально-тренувального літака L-39. Основна відмінність – наявність двоствольної 23-мм гармати ГШ-2-23, що встановлюється у носовій частині фюзеляжу під кабіною, та чотири замість двох підкрильних пілони для підвіски різноманітного озброєння – легких бомб чи некерованих ракет.

Фото: Міноборони Литви Литва передала Україні військову допомогу

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