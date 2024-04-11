Литва у новому пакеті допомоги передала Україні антидрони, генератори та розкладачки

Цього року Литва вже надала допомогу Україні приблизно на 84 млн євро.

Литва передала Україні антидрони, генератори та розкладачки, повідомляє LRT із посиланням на Міністерство оборони країни.

"Підтримка Литвою України постійна. Ми допомагаємо Україні всіма можливими способами та шукаємо способи збільшення цієї допомоги. Зброя та техніка, що постачаються нами та нашими союзниками, роблять найважливіший внесок у боротьбу України за свободу", – заявив литовський міністр оборони Лаурінас Кащюнас.

У відповідь на запити України цього року Литва вже поставила 155-мм боєприпаси, бронетранспортери М577, протидронні системи, обладнання, необхідне для зимового сезону, а також десятки тисяч комплектів теплого одягу, тисячі боєприпасів для протитанкових гранатометів Carl Gustaf та системи дистанційного підриву RISE-1.

Підтримка Литвою України становить близько одного мільярда євро, з яких військова допомога становить близько 610 млн євро.

За даними Мінфіну Литви, цього року вже надано допомогу приблизно на 84 млн євро, мета полягає в тому, щоб зберегти цю динаміку підтримки.