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Литва у новому пакеті допомоги передала Україні антидрони, генератори та розкладачки

Цього року Литва вже надала допомогу Україні приблизно на 84 млн євро.

Литва у новому пакеті допомоги передала Україні антидрони, генератори та розкладачки
Антидрон литовського виробництва
Фото: J. Stacevičiaus / LRT nuotr

Литва передала Україні антидрони, генератори та розкладачки, повідомляє LRT із посиланням на Міністерство оборони країни.

"Підтримка Литвою України постійна. Ми допомагаємо Україні всіма можливими способами та шукаємо способи збільшення цієї допомоги. Зброя та техніка, що постачаються нами та нашими союзниками, роблять найважливіший внесок у боротьбу України за свободу", – заявив литовський міністр оборони Лаурінас Кащюнас.

У відповідь на запити України цього року Литва вже поставила 155-мм боєприпаси, бронетранспортери М577, протидронні системи, обладнання, необхідне для зимового сезону, а також десятки тисяч комплектів теплого одягу, тисячі боєприпасів для протитанкових гранатометів Carl Gustaf та системи дистанційного підриву RISE-1.

Підтримка Литвою України становить близько одного мільярда євро, з яких військова допомога становить близько 610 млн євро.

За даними Мінфіну Литви, цього року вже надано допомогу приблизно на 84 млн євро, мета полягає в тому, щоб зберегти цю динаміку підтримки.

  • Сьогодні міністри оборони України та Литви домовились про тіснішу співпрацю у розмінуванні. Сторони підписали відповідний Лист про наміри.
  • Також сьогодні президент Володимир Зеленський прибув до Литви, де підпише нову безпекову угоду. Також президент України візьме участь в саміті Триморʼя.
  • Напередодні у Києві Зеленський зустрівся із новопризначеним міністром оборони Литви у межах його першого закордонного візиту. Серед іншого, сторони обговорили підготовку українських військовослужбовців і реалізацію реабілітаційних програм для поранених захисників.
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