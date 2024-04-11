СБУ затримала екснардепа Владислава Лук'янова: намагався виїхати за кордон
СБУ затримала екснардепа Владислава Лук'янова: намагався виїхати за кордон
Національний авіаційний університет очолила Ксенія Семенова
Національний авіаційний університет очолила Ксенія Семенова
ЗМІ: Кемерон провалив перемовини з Трампом щодо розблокування допомоги Україні
ЗМІ: Кемерон провалив перемовини з Трампом щодо розблокування допомоги Україні
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
Закон про мобілізацію: Питання демобілізації та ротації вилучили, вони увійдуть в окремий законопроєкт
Закон про мобілізацію: Питання демобілізації та ротації вилучили, вони увійдуть в окремий законопроєкт
«Бактерії розуміють, що стрес — це слабкість», — професор Віктор Досенко пояснює про імунітет у війну
«Бактерії розуміють, що стрес — це слабкість», — професор Віктор Досенко пояснює про імунітет у війну
На війні проти росіян загинув актор Житомирського музично-драматичного театру Андрій Доманський
На війні проти росіян загинув актор Житомирського музично-драматичного театру Андрій Доманський
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
​​Ліга чемпіонів набирає обертів: оцінюємо шанси команд на перемогу
​​Ліга чемпіонів набирає обертів: оцінюємо шанси команд на перемогу
ГоловнаПолітика

Зеленський прибув до Литви, де підпише нову безпекову угоду

Також президент України візьме участь в саміті Триморʼя.

Зеленський прибув до Литви, де підпише нову безпекову угоду
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський прибув до Литви для участі в саміті Триморʼя та для перемовин із главами держав-партнерів. Також заплановані важливі зустрічі та підписання нової двосторонньої безпекової угоди.

Про це глава держави повідомив у телеграмі.

"Головне зараз – зробити все для зміцнення нашої ППО, забезпечення нагальних потреб Сил оборони України, а також консолідації міжнародної підтримки, щоб ми могли подолати російський терор", – зазначив президент.

Він додав, що "російське зло – це загроза не лише для України, а й для кожного народу, що межує з Росією, та всіх, хто цінує міжнародне право".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies