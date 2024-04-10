Рада почала розгляд у залі правок до "мобілізаційного" проєкту

Верховна Рада почала розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію. Раніше з понад 4000 поправок у комітеті відхилили майже всі, повідомила народна депутатка Юлія Клименко.

За її словами, після опрацювання в комітеті залишилася розширена "мотиваційна" частина для військовослужбовців-контрактників. Наприклад, тим, хто підписує перший контракт, пропонують компенсувати половину від першого внеску за кредитом та надати сертифікат на 150 000 гривень на купівлю авто.

Також пропонують:

мобілізованим та їхнім сімʼям заморозити всі штрафні санкції і пеню по зобовʼязаннях, окрім іпотеки та авто

за знищену або захоплену ворожу техніку надавати від 12 до 900 тисяч грн і 15 днів додаткової відпустки

зберегти виплати військовим на тривалому лікуванні (оклад, надбавки за вислугу тощо)

військові, які не можуть прибути на ВЛК через лікування, можуть пройти огляд дистанційно або з висновками медзакладів, де вони перебувають

щорічна відпустка зробити 30 днів щонайменше по 15 днів, після полону даватимуть ще 90 днів

законодавчо закріпити виплату за загиблих мінімально 15 млн грн

зарахувати один місяць бойового розпорядження за три місяці служби

для психологів та медиків, які ідуть на контракт, строк служби – один рік

електронний кабінет – добровільно, але він повинен бути розроблений протягом 60 днів з дня опублікування закону, а всі військовозобовʼязані протягом 60 днів з указу президента про воєнний стан (тобто до 6 квітня 2024) повинні уточнити свої дані через ЦНАПи, електронний кабінет або ТЦК.

"Такі ж часові колізії є по всьому тексту законопроекту, що буде призводити до хаосу в обліку, черг та корупції", – вважає Клименко.

Вона також назвала сумнівними деякі норми, які пропонує законопроєкт, зокрема повне зникнення розділу і термінів демобілізації.

"Залишилась ганебна норма, коли бронюванню підлягають всі силовики і правоохоронці включно БЕБ, ДБР тощо", – повідомила нардепка.

Законопроєкт про мобілізацію

Підготовка цього законопроєкту триває з минулого року. 25 грудня цей законопроєкт внесли до парламенту, але досі ухвалити документ, що мав би унормувати питання мобілізації, ротації, відпусток, демобілізації так і не спромоглися. В першому читанні за законопроєкт проголосували 7 лютого.

Профільний парламентський комітет почав розгляд нового законопроєкту щодо мобілізації ще 4 січня. Депутати запропонували понад 4000 правок до документу, і їх розгляд у комітеті завершили 29 березня. З законопроєкту вирішили виключити велику кількість покарань, з якими б могли зіткнутися ухилянти.

Окрім того, 9 квітня з'ясувалося, що з тексту виключили ще й питання демобілізації і ротації – для цього хочуть створити окремий проєкт закону. Пропозицію винести підстави для звільнення з військової служби і ротації в окремий законопроєкт висловив головком Сирський. Він написав відповідного листа міністру оборони Рустему Умєрову.

Пропозиції щодо демобілізації в тексті законопроєкту змінювали декілька разів. Раніше йшлося про можливість демобілізації після 36 місяців служби за рішення Ставки, потім – про звільнення тих, хто був безпосередньо на передовій.

Парламент запросив військове керівництво України виступити перед початком розгляду законопроєкту про мобілізацію. За відповідне рішення проголосували 315 парламентарів. Таким чином перед початком мобілізаційного законопроєкту повинні виступити Головнокомандувач Олександр Сирський, начальник Генерального штабу Анатолій Баргилевич і командувач Об'єднаних сил Юрій Содоль. Пропозиція запросити ще й міністра оборони Рустема Умєрова необхідної кількості голосів не набрала.

За час роботи над мобілізаційним законопроєктом Рада ухвалила декілька пов'язаних з мобілізацією окремих законопроєктів, зокрема про пониження віку з 27 до 25 років і скасування строкової служби.