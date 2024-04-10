Президенти України і Швейцарії обговорили деталі червневого Глобального саміту миру

Президент України Володимир Зеленський і очільниця Швейцарської Конфедерації Віола Амхерд провели телефонну розмову, під час якої узгодили деталі проведення Глобального саміт миру, який повинен відбутися у червні.
Про це інформує Офіс президента.
"Співрозмовники обговорили практичні питання щодо організації першого Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії в червні цього року", – зазначили в ОП.
Також глави обох держав домовилися продовжувати роботу щодо залучення якомога більшої кількості країн до участі в саміті.
"Саміт стане логічним продовженням роботи з реалізації Української формули миру, зокрема зустрічей на рівні послів понад 80 країн, акредитованих в Україні, а також чотирьох зустрічей радників з питань національної безпеки, які відбулися в Копенгагені, Джидді, на Мальті та у Давосі", – йдеться у повідомленні.
Крім іншого, Володимир Зеленський подякував за сьогоднішнє рішення Федеральних зборів Швейцарії виділити 5 мільярдів швейцарських франків на відновлення України. Він назвав це "потужним знаком солідарності з українцями, які постраждали від війни".
- Уряд Швейцарії проведе дводенний Глобальний саміт миру 15 і 16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.
- У лютому цього року глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що на перший Глобальний саміт миру РФ не запрошуватимуть. А от на другий саміт, вважає Єрмак, росіян можна покликати.
- Президент Зеленський сказав, що на саміті Україна розраховує на створення плану, після чого технічно країни працюватимуть щодо кожної з криз, утворених війною, та підготують документ подібно до того, як це було з зерновою ініціативою. "Це не значить, що Росія прийме цей документ. Ніхто не може гарантувати, хто там буде з їх боку, ми не знаємо. Але ми говоримо, що цей документ буде представлений перемовниками російській стороні. І ми будемо готові до другого саміту до відповідних дипломатичних кроків", – наголосив він, зазначивши, що Україні потрібен справедливий мир.
- Українська формула миру включає десять пунктів, зокрема відновлення територіальної цілісності до кордонів 1991.
- Згодом Зеленський сказав, що на цій зустрічі мають сформувати чіткий план і список країн, які готові втілювати шлях до справедливого миру.