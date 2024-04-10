Президенти України і Швейцарії обговорили деталі червневого Глобального саміту миру

Президент України Володимир Зеленський і очільниця Швейцарської Конфедерації Віола Амхерд провели телефонну розмову, під час якої узгодили деталі проведення Глобального саміт миру, який повинен відбутися у червні.

Про це інформує Офіс президента.

"Співрозмовники обговорили практичні питання щодо організації першого Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії в червні цього року", – зазначили в ОП.

Також глави обох держав домовилися продовжувати роботу щодо залучення якомога більшої кількості країн до участі в саміті.

"Саміт стане логічним продовженням роботи з реалізації Української формули миру, зокрема зустрічей на рівні послів понад 80 країн, акредитованих в Україні, а також чотирьох зустрічей радників з питань національної безпеки, які відбулися в Копенгагені, Джидді, на Мальті та у Давосі", – йдеться у повідомленні.

Крім іншого, Володимир Зеленський подякував за сьогоднішнє рішення Федеральних зборів Швейцарії виділити 5 мільярдів швейцарських франків на відновлення України. Він назвав це "потужним знаком солідарності з українцями, які постраждали від війни".