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Нардепи запросили Сирського та інше військове керівництво виступити перед розглядом мобілізаційного законопроєкту

На запрошення Умєрова голосів не вистачило. 

Нардепи запросили Сирського та інше військове керівництво виступити перед розглядом мобілізаційного законопроєкту
Фото: Пресслужба Міноборони

Верховна Рада запросила військове керівництво України виступити перед початком розгляду законопроєкту про мобілізацію. За відповідне рішення проголосували 315 парламентарів, повідомили в соцмережах народні депутати.

Таким чином перед початком мобілізаційного законопроєкту повинні виступити Головнокомандувач Олександр Сирський, начальник Генерального штабу Анатолій Баргилевич і командувач Об'єднаних сил Юрій Содоль. 

Пропозиція запросити ще й міністра оборони Рустема Умєрова необхідної кількості голосів не набрала.

Законопроєкт про мобілізацію 

Підготовка цього законопроєкту триває з минулого року. 25 грудня цей законопроєкт внесли до парламенту, але досі ухвалити документ, що мав би унормувати питання мобілізації, ротації, відпусток, демобілізації так і не спромоглися.

Профільний парламентський комітет почав розгляд нового законопроєкту щодо мобілізації ще 4 січня. Депутати запропонували понад 4000 правок до документу, і їх розгляд у комітеті завершили 29 березня. З законопроєкту вирішили виключити велику кількість покарань, з якими б могли зіткнутися ухилянти. 

Окрім того, 9 квітня з'ясувалося, що з тексту виключили ще й питання демобілізації і ротації – для цього хочуть створити окремий проєкт закону. Пропозицію винести підстави для звільнення з військової служби і ротації в окремий законопроєкт висловив головком Сирський. Він написав відповідного листа міністру оборони Рустему Умєрову.

Пропозиції щодо демобілізації в тексті законопроєкту змінювали декілька разів. Раніше йшлося про можливість демобілізації після 36 місяців служби за рішення Ставки, потім – про звільнення тих, хто був безпосередньо на передовій.

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