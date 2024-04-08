База правових позицій Верховного Суду: єдність судової практики онлайн

У 2023 році на розгляді Верховного Суду перебувала майже 101 тисяча справ , з них понад 83 тисячі надійшло впродовж року. Це – колосальний масив даних, якісна та оперативна робота з яким потребує не лише великої кількості фахівців, але і спеціальних програмних інструментів. Одним з таких є База правових позицій . Що це таке, як вона працює та яке її призначення?

Фото: khpg.org

База правових позицій – це інноваційний ІТ-продукт, розроблений за сприяння Проєкту ЄС “Право-Justice”, що розпочав свою роботу у середині 2021 р. Він покликаний полегшити правникам пошук судової практики Верховного Суду та Європейського суду з прав людини для того, щоб вони могли оцінити перспективи судового розгляду справи та зорієнтуватися в актуальних висновках щодо застосування норм права.

Більше того, інструмент має на меті допомогти суддям забезпечувати єдність судової практики – однакової інтерпретації закону за однотипними питаннями (суперечливі рішення не можуть відповідати закону), а також розумних строків розгляду справи. І, як результат, сприяти зменшенню кількості скасувань рішень першої чи апеляційної інстанції. Все це – надзвичайно важливо у контексті євроінтеграції України, зокрема забезпечення інвестиційної привабливості держави.

З часу свого запуску База правових позицій довела свою ефективність. Як своєрідний архів вона містить справи, рішення у яких містять унікальну правову позицію та можуть бути застосовані під час розгляду тисяч інших однотипних справ. Спочатку База була доступною лише для суддів, проте завдяки її безперервному технічному вдосконаленню, що відбувається за підтримки іноземних донорів, згодом стала відкритою і для широкого кола користувачів. Так, наприклад, згідно з останніми оновленнями, презентованими наприкінці 2023 року, інструменти пошуку релевантної практики вдосконалили. Вони стали значно якіснішим та швидшим завдяки впровадженню елементів штучного інтелекту.

Як вона працює? Каталог практики Верховного Суду (правовий класифікатор) систематизований відповідно до сфер правових відносин, в яких те чи інше рішення було сформульоване (адміністративна, господарська, цивільна, кримінальна юрисдикція). Причому, на відміну від інших ресурсів у Базі відсутні позиції, які дублюються.

Можна ознайомитись як з повним текстом судового рішення, так і з його скороченою версією - правовою позицією стосовно конкретного питання. Якщо є рішення ЄСПЛ з цієї тематики, воно також одразу буде доступне. Таким чином, правник може отримати повне знання про правову тематику, яка була вирішена у певній справі.

База правових позицій Верховного Суду дає змогу здійснювати пошук необхідної практики за великим текстовим фрагментом, за ключовим словом (ключовими словами), за текстовим документом, а також за посиланням на судове рішення, узятим із Єдиного державного реєстру судових рішень.

Наразі триває робота, щоб підвищити точність та доступність правових позицій у Базі як для юридичної спільноти, так і для громадськості. З найближчих планів – запуск нового, інтуїтивно зрозумілого та зручного для користувача інтерфейсу, а також мобільної версії платформи. Крім того, активно удосконалюватимуться алгоритми пошуку за допомогою штучного інтелекту та інтеграції машинного навчання.

Чому це важливо? Для правників та суддів – це колосальна економія часу на пошук, що допоможе вивільнити час на розв’язання правових питань. Хоча це лише перші кроки у використанні ШІ для правосуддя, але це – фундамент, який у майбутньому допоможе значно підвищити прозорість та ефективність всієї судової системи України, зробить її рішення більш передбачуваними та стабільними, і в результаті сприятиме мінімізації зовнішнього впливу.

Врешті-решт, База правових позицій допоможе підвищити рівень довіри до суду. Адже єдині підходи у правосудді дозволять громадянам відчути: закон єдиний для всіх. Саме це передбачає принцип верховенства права.