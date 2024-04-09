Шмигаль доручив розробити "більш справедливу" постанову про бронювання

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам внести оновлену, "більш справедливу" постанову про бронювання. Про це він сказав за результатами засідання уряду 9 квітня.

Шмигаль вважає, що потрібні "чіткі та зрозумілі критерії, щоб ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими в нашій державі". Заява пролунала на тлі обговорення доцільності бронювання медійників телемарафону та працівників цирку.

"Ефективна оборона – це синергія зусиль фронту і тилу. Наші військові захищають Україну на передовій, але для їх забезпечення потрібна робоча економіка й інфраструктура. Одним із ключових питань в цьому напрямку є справедливе і раціональне бронювання військовозобов’язаних. Працівників підприємств, які дійсно критично важливі. Тут не має бути жодних спекуляцій і маніпуляцій. Тому дав доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання та визначити вичерпний перелік об’єктів і підприємств критичної інфраструктури", – сказав він.