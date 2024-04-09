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На Прикарпатті судитимуть посадовця ТЦК, під керівництвом якого фіктивно “служили” футболісти та тренери, – прокуратура

Прокуратура вбачає у справі “недбале ставлення до військової служби” через безпідставне нарахування футболістам та тренерам грошового забезпечення. Водночас про можливу причетність до справи вищого керівництва ТЦК та можливу корупційну складову прокуратура нічого не повідомляє.

На Прикарпатті судитимуть посадовця ТЦК, під керівництвом якого фіктивно “служили” футболісти та тренери, – прокуратура
Фото: З відкритих джерел

Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону скерувала до суду обвинувальний акт стосовно командира роти охорони обласного Територіального центру комплектування та соцпідтримки за фактом недбалого ставлення до військової служби. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Розслідування встановило, що під керівництвом обвинуваченого у ТЦК і СП фіктивно служили семеро військовослужбовців, серед яких гравці та тренери місцевої професійної футбольної команди. 

Насправді ж спортсмени на службу не з’являлися та жодних військових обов’язків не виконували. 

Така бездіяльність посадовця призвела до безпідставного нарахування їм грошового забезпечення. Сума завданих державі збитків за дні псевдослужби сягла 1,5 млн грн. Частину із цих коштів командир вже повернув на етапі досудового розслідування. 

Наразі він відсторонений від посади. 

Тим часом у Києві працівнику ТЦК повідомили про підозру у хабарництві. Правоохоронці вважають, що він “продавав” відстрочку від мобілізації.

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